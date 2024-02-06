Синдром Киари у собак — симптомы и лечение, причины

Синдромом Киари, или Киари-подобной мальформацией принято считать достаточно сложное состояние, при котором поражаются головной и спинной мозг животного. Врожденную патологию чаще диагностируют у питомцев определенных пород с характерной формой черепа, например, у некоторых миниатюрных или брахицефальных, то есть с плоской мордой.

Синдром Киари у собак провоцирует несоответствие размеров черепа и головного мозга, а также специфическая форма скелета головы. Патология сказывается на общем самочувствии животного и может вызывать сильные болевые ощущения. А лечение невозможно без тщательного обследования и подтверждения диагноза.

О синдроме

Это врожденная патология, которая спровоцирована неправильным или аномальным развитием затылочной кости черепа.

При неправильном развитии затылочной кости сдавливается мозжечок (отдел мозга, ответственный за поддержание равновесия), и происходит его выпячивание (грыжа). Это влечет закупорку большого затылочного отверстия, где соединяется головной и спинной мозг. Создается препятствие для оттока спинномозговой жидкости по центральному каналу, что приводит к ее накоплению в спинном мозге.

У собак с синдромом Киари часто наблюдают осложнения, их качество жизни снижается.

В головном мозге вырабатывается цереброспинальная или спинномозговая жидкость (ликвор), ответственная за защиту нервной системы животного. Головной и спинной мозг при нормальном развитии должны быть «помещены» в мозговую оболочку — «плавать» в ликворе. Жидкость работает как буфер, оберегая нервную систему от излишнего давления в черепе. Если по каким-то причинам отток жидкости нарушен, внутричерепное давление повышается, возникают повреждения и болевой синдром. Нарушение может быть связано с грыжей задней части головного мозга — пороком развития Киари.

Расстройства зачастую возможно выявить только после тщательного сбора информации о животном и оценки результатов обследования. Ветеринарные специалисты дают лучший прогноз, если начать терапию как можно раньше.

Причины синдрома

Причина болезни кроется в аномальном развитии затылочной кости черепа. Собаки-брахицефалы и питомцы миниатюрных пород более других расположены к возникновению синдрома.

К «брахицефалам» относят собак с сильно укороченной или сплюснутой мордой. Куполообразный свод черепа у некоторых животных в процессе роста и развития не обеспечивает достаточного пространства для головного мозга. Структуры мозжечка смещаются, закрывая просвет большого затылочного отверстия. В результате их аномального расположения отток межпозвоночной жидкости нарушается.

У собаки с синдромом Киари отмечают расширение спинномозгового канала. Полости в спинном мозге заполняются ликвором и увеличиваются в размере. Пес испытывает болезненные ощущения, он меньше двигается, не реагирует на команды, развиваются параличи и парезы конечностей.

В группе риска питомцы следующих пород:

Чихуахуа;

Мопс;

Йоркширский терьер;

Мальтезе;

Французский бульдог;

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель;

Аффенпинчер;

Брюссельский гриффон.

Есть данные, что у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей и гриффонов патология передается по наследству.

Опасность синдрома Киари

Синдром Киари — прогрессирующая патология, при которой без должной терапии состояние питомца склонно ухудшаться (скорость и сроки развития болезни у всех разные).

Однако многие животных не получают своевременной помощи, поскольку признаки болезни нередко остаются незамеченными или принимаются за другое состояние. В случае запущенной или тяжелой патологии ветеринарные врачи могут прибегнуть к проведению операции, однако это станет временной мерой, и через несколько лет может потребоваться повторное хирургическое вмешательство.

Симптомы синдрома Киари у собак

У питомцев с синдромом Киари тяжесть клинических признаков различна.

Неврологическая симптоматика дает о себе знать болевыми ощущениями, желанием питомца оставаться в одном положении, чтобы не усилить дискомфорт. Собака может не выполнять команды, отказываться от игр, становиться апатичной и менее подвижной. Заметить, что пес испытывает боль можно по его движениям, позам, ничем не спровоцированным звукам, желанию уложить голову на возвышенность во время сна (чтобы снизить черепное давление).

Животное старается уменьшить неприятные ощущения, почесывая голову и чрезмерно вылизывая лапы. Собака может прятаться в уединенном месте, стать чувствительной к прикосновениям. Часто беспокойство усиливается после сна, в утреннее время.

Наблюдается нарушение координации, дрожь в мышцах, несогласованность движений различных мышц (при этом мышечная слабость отсутствует). Собака может чесать область ушей, но делать движения по воздуху. Чаще это заметно во время прогулки.

У питомца иногда развивается повышенная раздражительность. Заметны нарушения двигательных функций конечностей, компрессия (сдавление) в шейном отделе позвоночника.

Основные симптомы синдрома Киари у собак:

Сниженная активность;

Боль (особенно в шее), может быть периодической, острой;

Расчесывание головы и шеи;

Вынужденная поза, выгнутая спина;

Слабость;

Атаксия (нарушение походки);

Нарушение координации и баланса;

Тремор;

Потеря мышечной массы, в особенности в области плеч.

Клинические симптомы могут появиться внезапно или прогрессировать на протяжении долгого времени — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Синдром характерен для питомцев всех возрастов. Впервые признаки болезни могут быть отмечены в возрасте 1-2 года, когда головной мозг животного достигает максимального размера.

При бессимптомном течении порок развития Киари может быть случайно обнаружен в ходе другого исследования. Многие признаки болезни неспецифичны и могут иметь несколько объяснений, поэтому постановка диагноза без обследования невозможна.

На какие патологии похож синдром Киари?

Причины сильной боли и дисфункции спинного мозга могут быть обусловлены другими отклонениями. Среди них болезни дисков, воспаление центральной нервной системы, аномалии развития позвонков и инфекционные заболевания.

Патологии, похожие на синдром Киари у собак:

Атланто-аксиальная нестабильность

Это нестабильность сустава, обеспечивающего вращение черепа. Характерен для собак миниатюрных пород. Приводит к компрессионному поражению спинного мозга и выраженной боли в области шеи.

Неоплазия

Это опухолевые новообразования, которые могут оказаться как доброкачественными, так и злокачественными.

Дискоспондилит

Это заболевание позвоночника, для которого характерен сильный болевой синдром и неврологические нарушения. В большинстве случаев имеет инфекционную причину.

Асептический менингоэнцефаломиелит

Это аутоиммунное (то есть связанное с неадекватной реакцией иммунитета на клетки организма) воспалительное заболевание центральной нервной системы.

Диагностика

Диагноз «синдром Киари» подтверждают после оценки томографического снимка, полученного с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). МРТ позволяет увидеть имеющиеся у животного деформации структур головного мозга, которые препятствую нормальному оттоку спинномозговой жидкости и провоцируют скопление ликвора внутри спинного мозга.

Для исключения патологий со схожей симптоматикой может потребоваться провести базовые лабораторные анализы крови, мочи, рентгенографическое исследование и неврологический осмотр.

Атлантоаксиальную нестабильность (вывих между первым и вторым позвонками) и болезни дисков исключают на основании МРТ. Инфекционные патологии – посредством анализов крови.

Комплексное неврологическое обследование показано питомцам брахицефальных пород (мопсы, гриффоны, чихуахуа, пекинесы, шарпеи и т. д.) в связи с повышенным риском развития болезней центральной нервной системы из-за специфики строения черепа.

Лечение синдрома Киари

Синдром Киари может нуждаться в пожизненной терапии. Во многих случаях может даже потребоваться регулярное увеличение дозы лекарственных средств, чтобы взять под контроль симптомы болезни.

Терапия синдрома Киари у собак может быть медикаментозной или хирургической. Вариант терапии выбирает ветеринарный врач, опираясь на результаты неврологического осмотра и МРТ. Решение об операции в каждом конкретном случае индивидуально.

В большинстве случаев медикаментозная терапия начинается с приема средств для уменьшения выраженности клинических признаков болезни. Это позволяет улучшить качество жизни собаки, в первую очередь ослабить боль. Ветеринарный врач может прописать средство, направленное на уменьшение выработки ликвора или на снижение давления спинномозговой жидкости. В некоторых случаях добавляют прием мочегонных препаратов (диуретиков). Если питомец испытывает дискомфорт или эпизоды острой боли, ему назначают обезболивающие лекарства. Дополнительно врач может рекомендовать противовоспалительные препараты.

Хирургическое лечение может быть назначено питомцам с тяжелым протеканием болезни и тем животным, кому не помогает медикаментозный вариант терапии.

Цель хирургического лечения:

Повышение качества жизни собаки;

Устранение симптомов болезни;

Замедление и остановка прогрессирования болезни;

Восстановление оттока ликвора.

Операция позволяет увеличить большое затылочное отверстие, чтобы восстановить отток спинномозговой жидкости. Когда препятствия нет, жидкость течет нормально и не накапливается в спинном мозге.

Как понять, что лечение успешно?

Насколько успешным окажется лечение синдрома Киари у собак, зависит от степени проявления клинических признаков патологии и тяжести структурного повреждения мозга (как головного, так и спинного).

Для оценки успеха терапии назначают повторное обследование МРТ.

Медикаментозная терапия эффективна для питомцев, у которых диагностированы поражения легкой степени и лечение назначено вовремя. Томографические изображения позволяют не только оценить успех терапии, но и выявить прогрессирование патологии.

Видимый признак успешного лечения — уменьшение боли (повышается подвижность, настроение, собака не ищет комфортные позы).

Если питомец прошел хирургическое лечение, симптомы могут ослабнуть, однако в скором времени развиться вновь. Операция повышает шанс успеха медикаментозного лечения.

Возможные осложнения заболевания

Большинство питомцев при своевременном лечении сохраняют способность полноценно двигаться и ходить, но у некоторых животных развивается выраженная слабость.

Возможные осложнения синдрома Киари:

Гидроцефалия — накопление спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга. Для отведения ликвора может потребоваться размещение шунта (гибкой трубки);

Сирингомиелия — образование кисты (полости) в головном или спинном мозге, заполненной жидкостью, с последующим нарушением работы спинного мозга.

Синдром Киари редко приводит к летальному исходу, однако может становиться причиной сильных болевых ощущений.

Возможно ли профилактировать?

В целях профилактики заболевания не рекомендуется допускать в разведение собак с синдромом Киари. Отклонения нередко проявляются и у потомства, наследуясь генетически.

Чтобы избежать ухудшения состояния любимца, рекомендуется заменить ошейник на шлейку. Иных способов профилактировать Киари-подобный синдром не установлено.