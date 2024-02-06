Дизайнер создала новый интерьер для квартиры в доме 1910 года в Москве

Заказчица, владелица креативного агентства, решила переместиться ближе к своему офису, расположенному в центре города, чтобы сэкономить время на дорогу, пишет mydecor.ru. Интерьер квартиры был разработан с учетом уникальной архитектуры здания, отказавшись от ультрасовременных решений в пользу скромного классического стиля.