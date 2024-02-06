Дизайнер создала новый интерьер для квартиры в доме 1910 года в Москве
Заказчица, владелица креативного агентства, решила переместиться ближе к своему офису, расположенному в центре города, чтобы сэкономить время на дорогу, пишет mydecor.ru. Интерьер квартиры был разработан с учетом уникальной архитектуры здания, отказавшись от ультрасовременных решений в пользу скромного классического стиля.
Особенности проекта:
- Перепланировка помещения, включающая организацию кухни-гостиной, отдельной спальни и полноценной гардеробной комнаты в холле.
- Использование высоких потолков для декоративных элементов, таких как лепной карниз и фриз, а также декорирование стен с использованием молдингов прямоугольной формы.
- Создание кухни-гостиной в теплом сером оттенке с уникальной планировкой и библиотекой.
- Изготовление кухонной мебели и обеденного стола на заказ, последний выполненный по индивидуальному дизайну заказчицы.
- Использование натуральных обоев из абаки в спальне для создания уютной атмосферы.
- Создание золотого потолка в прихожей и мозаичного панно на полу из керамогранита с золотыми вставками в качестве главных акцентов интерьера.
Этот проект отличается уникальным подходом к преображению пространства, учитывая особенности архитектуры здания и потребности заказчиков.