Россияне рассказали, как сделать путешествия с животными безопаснее

Полный набор прав пассажира и отдельное питание, при этом цена почти не влияет на решение поехать с питомцем, главное – комфорт.

В России планируют улучшить условия для путешествий с домашними любимцами. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали у интернет-пользователей, как часто они отправляются в поездки с животными, какие плюсы и минусы отмечают.

Согласно опросу, почти треть (28%) россиян регулярно берут в поездки своих питомцев, в то время как 60% предпочитают оставлять их дома. А у 12% нет «братьев меньших».

Большинство из тех, кто путешествует с животными (59%), рассказывают о положительном опыте в целом. 24% отдельно хвалят организацию перевозки, но указывают на то, что их питомцы сами переносят поездку плохо. 12%, наоборот, жалуются на условия, но их любимцы обычно чувствуют себя в дороге хорошо. Лишь 5% заявили, что опыт был настолько плох для всех, что больше они вместе не поедут.

Основными причинами, которые останавливают от путешествий с животными, респонденты назвали страх за питомца (35%), их плохое самочувствие в дороге (30%), некомфортные условия перевозок (29%). Цена имеет значение в меньшей степени – всего 6%.

Чаще всего респонденты путешествуют с собаками (51%) и кошками (45%). По 1% респондентов также брали с собой попугаев, хомяков (или морских свинок), хорьков и рептилий.

Для перевозок своих любимцев чаще всего используют автомобиль (43%). Поезд выбирают 28% опрошенных, самолёт – 26%, автобус – 2%, а некоторые экстремалы везут зверьков даже на мотоцикле (1%).

Для более чем половины хозяев (53%) вопрос о путешествии с животным актуален только для поездок в другие регионы России. Заграницу с хвостатыми ездят 23% респондентов, 13% посещают только ближайшие города своей области. Каждый девятый (11%) россиянин возит питомцев только на дачу.

Владельцы домашних животных рассказали, что хотели бы улучшить в правилах перевозки. 47% надеются, что их ни при каких условиях не будут разделять в поездке. 23% хотели бы, чтобы персонал относился к животным как к полноправным пассажирам, 15% – чтобы они могли находиться отдельно от аллергиков во избежание конфликтов. 14% были бы рады дополнительным опциям во время перевозки питомцев, таким как отдельные места и питание для них. 1% путешественников считают, что для животных нужно ввести обязательную страховку.