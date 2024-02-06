Ремонт квартир резко подорожал. Сколько теперь стоит отремонтировать «однушку»

За пять лет стоимость отделки в Москве выросла на 52,6%.

© pxhere

Стоимость ремонта квартир в крупных городах увеличилась на 15% по итогам 2023 года, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на подсчёты «Строй MG».

По данным компании, на ремонт однокомнатной квартиры площадью 30 м² понадобится минимум 1,4 миллиона ₽. Стоимость материалов для ремонта начинается от 20 тысяч ₽ на м, а на ремонтные работы стоит закладывать 23–25 тысяч ₽ за м. Черновые работы, включающие бетонирование, штукатурку, прокладку электрокабеля и водопроводных труб, обойдутся в 15 тысяч ₽ за м, чистовые работы — 10 тысяч ₽ за м.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя стоимость материалов для отделки квартир выросла на 12–13% за год, пишет «Коммерсантъ». По оценке Infoline, в Москве на материалы придётся потратить 8,5 тысячи ₽ за м, в Санкт-Петербурге — 9,3 тысячи ₽ за м. За пять лет отделка подорожала на 52,6% в Москве и на 51,2% в Санкт-Петербурге.

Насколько подорожали материалы для ремонта за 2023 год:

лакокрасочные материалы — на 10–30%;плитка — на 15%;ламинат — на 15–20%;межкомнатные двери — на 20%;окна — на 25%;цемент — на 5–20%;металлические изделия — на 18–28%;газосиликатные блоки — на 27%;пазогребневые плиты — на 18%;гипсокартон — на 17%.

В Москве отделка обходится застройщикам в 18–20 тысяч ₽ за 1 м² в проектах комфорт-класс, в 50–65 тысяч ₽ — бизнес-класса, что на 20–30% больше, чем год назад. За это время доля квартир в новостройках без отделки выросла с 39% до 45%, отмечают в компании «Метриум».

Эксперты отмечают, что цены растут из-за подорожания самих материалов, увеличения затрат на производство, логистику и аренду складов. Свой вклад в рост цен также вносят курс валют и конкуренция за рабочую силу.