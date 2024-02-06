Россиян призвали лепить скульптуры из папье-маше

В 2024 году в дизайне интерьеров останется актуальной колониальная тематика. Об этом сообщила «Известиям» дизайнер архитектурного бюро «Мегабудка» и дизайн-студии Оксаны Преевой, ментор школы дизайна Contented Ева-Наталия Цыба.

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Актуальными будут предметы интерьера, сделанные вручную. Это скульптуры, подсвечники, основания для настольных ламп и плафоны, которые могут быть однотонными или с яркими паттернами, но должны быть рукотворными — кривыми или немного помятыми. По словам дизайнера, эти предметы можно купить или сделать самостоятельно из папье-маше или глины.

Кроме того, в дизайне будут популярны крупные фактуры — например, напольное покрытие терраццо с большими заметными вкраплениями, необычный камень и фанера с контрастными прожилками. Также станут востребованными кирпич и декор из неглазурованных ваз и кашпо, а также керамическая плитка соответствующего тона. В связи с этим актуальны будут терракотовые, коричневые, коралловые и охристые оттенки.

Также популярным решением дизайна квартир и домов будет монохром. В этом случае бежевыми должны быть не только стены, но и мебель, а также другие фактуры. Также будут востребованы и приглушенные, но глубокие тона зеленого, красного и синего.