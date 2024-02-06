В Брянске создали формирующие микроклимат "умные" стены

"Ученые кафедры изобрели "умные стены", способные менять свои теплотехнические свойства в зависимости от погодных условий и повышать энергоэффективность зданий в десятки раз. <…> Умные ограждающие конструкции могут работать при создании оптимальных микроклиматических условий от "Алисы". Вы говорите, какая температура и влажность воздуха должны быть в спальнях, детской, а ограждающие конструкции сами меняют теплофизические свойства и осуществляют требуемый воздухообмен в помещениях с использованием рекуператоров и других технических решений", - сообщила Плотникова.