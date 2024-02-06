Кастрюли призвали чистить при помощи яблок

По словам специалистов, нужно нарезать шкурку от двух-трех плодов на мелкие кусочки, положить в кастрюлю и залить водой. Затем средство нужно довести до кипения и оставить на несколько минут, чтобы началась реакция. После кастрюлю следует помыть привычным способом.