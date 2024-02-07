Эксперты рассказали, как избавиться от скола на ламинате

Избавиться от скола на ламинате можно с помощью лака для ногтей. Просто способ исправить повреждение на покрытии назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

© Lenta.ru

Необходимо выбрать лак, подходящий по цвету к ламинату, чтобы закрашенный участок не выделялся слишком сильно. Чтобы добиться эффекта, нужно покрыть поврежденную поверхность несколькими слоями косметического средства. Специалисты предупреждают, что лак даст только временный результат.