Юрист рассказал, можно ли вернуть телевизор спустя две недели после покупки

Россиянам рассказали, можно ли вернуть в магазин телевизор спустя две недели после покупки
Если недостаток проявился в гарантийный период, покупатель должен составить претензию под роспись продавца. Если в магазине отказываются принять бумагу, то она отправляется туда заказным письмом.
Руководитель тюменской юридической фирмы «Вы лиса» Владимир Макаров в комментарии «Вслух.ру» разъяснил, можно ли вернуть телевизор спустя 14 дней после покупки. Совет он дал всем гражданам, столкнувшимся с проблемами после покупки.
По его словам, телевизор — это сложная техника, то есть относится к отдельной категории товаров: к той же, что и смартфоны или холодильники.
И вас здесь не должен смущать пропущенный двухнедельный срок. Он устанавливается для простых вещей. Скажем, гвоздей или курток. Но и тут необходимо помнить, что не все предметы можно вернуть вовсе. Например, сюда входит парфюмерия и косметика, зубные щетки, расчески и другие элементы личной гигиены, - сказал юрист.
Так, если недостаток проявился в гарантийный период, покупатель должен составить претензию под роспись продавца. Если в магазине отказываются принять бумагу, то она отправляется туда заказным письмом. Продавец может провести экспертизу для выяснения причины дефекта. Если потребитель не виноват, то на возврат денег у торговой точки есть 10 дней, на обмен — 7 суток. А если аналогичного товара нет в наличии, а время из-за экспертизы затянулось, то срок обмена можно увеличить до месяца..