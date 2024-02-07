Юрист рассказал, можно ли вернуть телевизор спустя две недели после покупки

Если недостаток проявился в гарантийный период, покупатель должен составить претензию под роспись продавца. Если в магазине отказываются принять бумагу, то она отправляется туда заказным письмом.

© N24.ru

Руководитель тюменской юридической фирмы «Вы лиса» Владимир Макаров в комментарии «Вслух.ру» разъяснил, можно ли вернуть телевизор спустя 14 дней после покупки. Совет он дал всем гражданам, столкнувшимся с проблемами после покупки.

По его словам, телевизор — это сложная техника, то есть относится к отдельной категории товаров: к той же, что и смартфоны или холодильники.

И вас здесь не должен смущать пропущенный двухнедельный срок. Он устанавливается для простых вещей. Скажем, гвоздей или курток. Но и тут необходимо помнить, что не все предметы можно вернуть вовсе. Например, сюда входит парфюмерия и косметика, зубные щетки, расчески и другие элементы личной гигиены, - сказал юрист.