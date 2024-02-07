Юрист рассказал, какой ремонт в квартире не получится узаконить

Владельцы квартир зачастую пытаются сделать жилье более функциональным, в том числе за счет демонтажа дверей, создания арок, расширения дверных проемов. Профессиональный юрист Анатолий Пысин рассказал, какой ремонт в квартире не получится узаконить.

"Один из таких вариантов - это замена аркой двери между кухней, к которой подведен газ, и другой комнатой. По требованиям техники безопасности дверь должна быть, чтобы в случае утечки газа он не распространился по другим комнатам", - объяснил юрист aif.ru .

Он также призвал не расширять дверные проемы за счет вентиляционных коробов - их нельзя трогать. В противном случае собственник будет обязан устранить нарушение за свой счет, вернув все в первоначальный вид.

При объединении балкона или лоджии с комнатой нельзя демонтировать проем, на котором находится батарея. Расширить дверь можно, но не за счет участка стены, на котором находится радиатор. Также нельзя переносить его на лоджию, пояснил юрист. По его словам, такое решение приводит к изменению теплообмена квартиры, что, в свою очередь, может нарушить теплообмен у соседей.