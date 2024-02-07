Названо самое выгодное время для покупки стройматериалов

По словам специалистов, в связи с рядом факторов, в том числе отсутствием четкого понимания по сбыту после запрета на ввоз пиломатериалов из России в Европу, дефицитом рабочих и длительных сильных морозов, которые привели к сокращению производства сырья, цены на деревянные стройматериалы уже немного выросли. Они отметили, что уже к концу весны стоимость пиломатериалов может увеличиться на 10-15 процентов. Однако, если начать строить деревянный дом сейчас, на возведении объекта в 100 квадратных метров можно будет сэкономить примерно 700 тысяч — миллион рублей.