Эксперт спрогнозировал возвращение крупного шведского бренда в Россию

В ближайшие два года крупнейший производитель мебели IKEA планирует вернуться на российский рынок, подтвердил глава направления «Сопровождение» в ГК CMS Николай Переславский в интервью РИАМО.

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Известно, что IKEA сохранила возможность оперативного возвращения на рынок России, продлив срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.

Минпромторг России ранее включил IKEA в список товаров по параллельному импорту, добавил эксперт.

По его мнению, возвращение IKEA будет воспринято позитивно потребителями, и конкуренция в этом сегменте способствует повышению качества и снижению цен на мебель в России.