Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

40 процентов россиян предпочитают делать ремонт в квартире самостоятельно. Об этом страховой компании «Росгосстрах».

© Коммерсантъ

Основной мотивацией для тех, кто делает ремонт самостоятельно, является экономия средств (54 процента). Уверенны в собственных силах 29 процентов россиян, не доверяют работе профессиональных бригад 17 процентов. При этом 39 процентов россиян привлекают для ремонта специалистов, 22 процента совмещают самостоятельную работу и услуги мастеров.

Более половины россиян (56 процентов) в последний раз делали ремонт менее девяти лет назад, а 16 процентов сделали его в 2023 году. Каждый десятый опрошенный обновляет жилье в настоящее время.

На обновление квартиры не более 500 тысяч рублей тратят 71 процент опрошенных. Более миллиона рублей тратят 21 процент.

Кредит для оплаты работ брали 26 процентов россиян. Из-за подорожания стройматериалов и услуг 36 процентам опрошенных пришлось выбирать более дешевую технику, 27 процентам — сантехнику, 22 процентам — отделочные материалы.