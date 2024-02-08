Какой симптом указывает на проблемы со здоровьем у кошек

Владельцы кошек нередко замечают, что у их питомцев периодически возникает рвота. Чаще всего причиной этому становятся комки шерсти, которые кошки проглатывают в процессе умывания. Но иногда этот симптом указывает на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала ветеринар Джоанна Вуднатт.

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Частая рвота может указывать на такие проблемы со здоровьем, как: аллергия, воспаление или закупорка кишечника, язва желудка, панкреатит или воспалительное заболевание кишечника.

— Также следите за кровью или желчью в рвотных массах, так как это верный признак того, что что-то не так, — отметила ветеринар.

Кроме того, рвота может указывать на заболевания печени, почек, поджелудочной и щитовидной железы, сахарный диабет или даже рак. Важно своевременное обращение к специалистам, это поможет понять, есть ли у животного серьезные проблемы со здоровьем, передает издание «Профиль».