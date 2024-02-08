Как избавиться от мошек в квартире: эффективные способы и простые народные средства
Когда с приходом теплого сезона в домах и квартирах появляются комары и мухи, мы воспринимаем это как досадное, но неизбежное естественное явление. А вот мошки и моль способны оккупировать жилище круглый год.
О том, откуда в квартире берутся мошки, что делать, чтобы избавиться от них навсегда, как предотвратить их появление впредь, — в материале «Ленты.ру».
Откуда берутся мошки в доме
Если комары и мухи в квартиру или дом проникают с улицы, то мошки заводятся внутри жилища человека: чаще всего при гниении фруктов и овощей они появляются из личинок, отложенных на кожице плодов. Также насекомые могут попасть к вам в дом в цветочных горшках с землей, в крупах или грибах, на уличной одежде и обуви, на шерсти домашних питомцев, через вентиляцию и мусоропровод, из подвала и от соседей.
Мошки (дрозофилы, сциариды) живут недолго, всего 12–14 дней. Но если насекомые обнаружат в квартире подходящие условия, за это время они успеют отложить много яиц с личинками. В результате количество особей будет стремительно увеличиваться, и всего за несколько дней они могут заполонить не только кухню, но и весь дом.
Как подготовить квартиру к уничтожению мошек
Мошкам для размножения нужны определенные условия. Прежде всего, это влажность. Непросыхающая почва в цветочных горшках, сырость в ванной или туалете, подтекающие трубы, запущенные клетки домашних животных или их сырые подстилки, несвежая вода в аквариумах — вот основные факторы риска.
Второе необходимое условие — наличие доступного питания. Мошкам вполне подойдут подпорченные фрукты и овощи, остатки пищи на немытой посуде, мусор в помойном ведре. Поэтому для борьбы с мошкарой первым делом нужна генеральная уборка.
Уберите еду в закрытые емкости, вымойте грязную посуду, вычиститe плиту и микpoвoлнoвyю пeчь, выбросьте подгнившие плоды и переберите крупы. Затем проветрите квартиру, вымойте и вытрите все поверхности в санузлах, разрыхлите землю в цветочных горшках, слейте лишнюю воду из поддонов.
Как избавиться от мошек
Отпугивание
Для начала можно попробовать проверенные народные средства. Одно из самых эффективных — воздействовать на мошек отпугивающим ароматом. Могут помочь:
- Камфара. Кристаллы нужно подогреть на сухой сковороде. Камфара также входит в состав многих эфирных масел, которые можно использовать в аромалампах.
- Гвоздика. Горстку гвоздичных бутонов нужно залить водой и вскипятить. Можно применять и масло гвоздики — достаточно нескольких капель в аромалампе.
- Чеснок. Он особенно хорош для борьбы со сциаридами, почвенными комариками. Порезанные зубчики чеснока достаточно просто разложить на землю в горшках комнатных растений.
- Томат. Помидорная рассада на подоконнике может защитить комнатные растения.
Отлавливание
Если мошек развелось много, отпугивание не спасет ситуацию. Насекомых можно заманить в специальные самодельные ловушки с помощью привлекающих их продуктов — яблок, бананов, ликера, меда. Приманки надо поместить на дно пластиковой бутылки, подождать несколько часов, пока мошки залетят внутрь, затем закрыть крышкой и выбросить. Есть и другие виды ловушек для мошкары.
Уксусная ловушка
В стакан воды добавить по столовой ложке уксуса и жидкого мыла, взбить полученный раствор до появления пены, заполнить им четверть стеклянной банки. Запах уксуса будет приманивать насекомых, а мыло не позволит им вылететь обратно из банки.
Пленочная ловушка
Приманку — мед или сладкое вино — налейте в банку и закройте сверху пищевой пленкой, в которой сделайте множество проколов зубочисткой. Мошки проникнут внутрь через отверстия, а выбраться обратно уже не смогут. Не оставляйте ловушки на долгое время и не ставьте их у открытых окон, чтобы не привлечь насекомых извне.
Ловушка с воронкой
В горлышко банки с приманкой вставляют бумажную воронку. Принцип действия такой же — мошки залетают внутрь, а выбраться не могут.
Клеевая ловушка
Обычная клеевая лента для мух подойдет и для борьбы с мошками — ленты надо развесить в местах, где насекомых больше всего.
Уничтожение
Эффективнее всего бороться с мошками при помощи химических средств. При этом важно не забывать о мерах предосторожности и о безопасности людей и животных.
Как спасти от мошек комнатные растения
На комнатных цветах мошки обычно появляются из зараженного личинками грунта. А летом, если растения находятся на балконе, могут попасть с улицы. Чтобы цветы перестали быть рассадником насекомых, необходимо уничтожить личинки в почве. Для этого можно использовать специальные препараты против вредителей или слабый раствор марганцовки. Можно сразу пересадить растение в новый грунт, но в этом случае все равно нужно обработать корни. В будущем старайтесь не заливать растения, чтобы мошки не вернулись.
Как избавиться от мошек из канализации
Насекомые, поселившиеся в сливных отверстиях, могут расплодиться стремительно. Избавляться от них нужно как можно скорее. Для этого подойдут любые средства для очистки труб. Залейте их во все сливные отверстия и действуйте согласно инструкции на этикетке.
Какие средства можно использовать в жилых помещениях
Фумигатор. Устройство включается в сеть и нагревает инсектицид, который начинает испаряться и уничтожает насекомых. Некоторые фумигаторы при работе издают легкий аромат, другие запаха не имеют. Однако после использования и тех, и других нужно проветрить комнату и протереть поверхности.
Аэрозоли. Прежде чем распылять спреи против насекомых, нужно убрать продукты, одежду и другие вещи, на которые может осесть химическое вещество. Тому, кто занимается обработкой, необходимо защищать глаза, кожу и органы дыхания, остальным жителям дома на время обработки следует уйти — инсектициды токсичны. Обработку проводят в закрытом помещении, заперев окна и двери. По окончании процесса обязательно нужно проветрить квартиру и сделать уборку.
Профессиональная дезинсекция
Это уже тяжелая артиллерия. Недешево (обработка двухкомнатной квартиры обойдется в 3500–5000 рублей), но зато и гарантий больше. Процедура займет пару часов, потом нужно будет как следует проветрить квартиру. Перед началом обработки следует убрать в плотно закрывающиеся шкафы все вещи, закрыть пленкой мягкую мебель.
По окончании дезинсекции нужно сменить постельное белье, постирать при максимальных температурах ткани, протереть все поверхности, рассказал в беседе с «Лентой.ру» специалист компании «Продезинсектор» Валерий Баранов.
«Препараты, которые используют профессиональные организации, занимающиеся уничтожением насекомых, имеют сертификаты, малотоксичны и при этом эффективны Валерий Баранов специалист по дезинсекции», — рассказал Баранов.
Специалист уверяет, что дезинсекторы предпримут все необходимые меры предосторожности и предупредят об их необходимости клиента.
«Средства из магазинов, в отличие от профессиональных препаратов, чаще всего бывают недостаточно активны. Любое такое средство может потребовать повторного применения. А это, понятное дело, крайне нежелательно», — поясняет Баранов.
Меры профилактики
Как предупредить появление мошек? Главный залог успеха — это, конечно, поддержание в доме чистоты и порядка.
- Проводите регулярную влажную уборку квартиры, посуду мойте сразу после использования, мусор выносите ежедневно, не дожидаясь переполнения ведра.
- Следите за продуктами, особенно овощами и фруктами: даже небольшие пятна гнили на плодах могут спровоцировать появление дрозофил (фруктовых мошек).
- Следите за чистотой средств для уборки помещений, не оставляйте тряпки, губки, швабры грязными и мокрыми.
- В корзине для грязного белья храните только сухие вещи. Не оставляйте в мисках для домашних животных остатки корма, своевременно меняйте наполнитель в кошачьем лотке. Проветривайте квартиру регулярно, в том числе в холодное время года.
- Не оставляйте продукты вне холодильника даже ненадолго, особенно в жару.
- Чаще меняйте воду в увлажнителях воздуха, не допускайте, чтобы она застаивалась.
«Необходимо вовремя устранять засоры в трубах, — советует Валерий Баранов. — А также следить за тем, чтобы в ванной комнате не было повышенной влажности. Для этого дверь санузла я рекомендую большую часть времени держать открытой. Хороший способ подсушивания ванной комнаты — постоянно включенный полотенцесушитель».