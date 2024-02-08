Как избавиться от мошек в квартире: эффективные способы и простые народные средства

Когда с приходом теплого сезона в домах и квартирах появляются комары и мухи, мы воспринимаем это как досадное, но неизбежное естественное явление. А вот мошки и моль способны оккупировать жилище круглый год.

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О том, откуда в квартире берутся мошки, что делать, чтобы избавиться от них навсегда, как предотвратить их появление впредь, — в материале «Ленты.ру».

Откуда берутся мошки в доме

Если комары и мухи в квартиру или дом проникают с улицы, то мошки заводятся внутри жилища человека: чаще всего при гниении фруктов и овощей они появляются из личинок, отложенных на кожице плодов. Также насекомые могут попасть к вам в дом в цветочных горшках с землей, в крупах или грибах, на уличной одежде и обуви, на шерсти домашних питомцев, через вентиляцию и мусоропровод, из подвала и от соседей.

Мошки (дрозофилы, сциариды) живут недолго, всего 12–14 дней. Но если насекомые обнаружат в квартире подходящие условия, за это время они успеют отложить много яиц с личинками. В результате количество особей будет стремительно увеличиваться, и всего за несколько дней они могут заполонить не только кухню, но и весь дом.

Как подготовить квартиру к уничтожению мошек

Мошкам для размножения нужны определенные условия. Прежде всего, это влажность. Непросыхающая почва в цветочных горшках, сырость в ванной или туалете, подтекающие трубы, запущенные клетки домашних животных или их сырые подстилки, несвежая вода в аквариумах — вот основные факторы риска.

Второе необходимое условие — наличие доступного питания. Мошкам вполне подойдут подпорченные фрукты и овощи, остатки пищи на немытой посуде, мусор в помойном ведре. Поэтому для борьбы с мошкарой первым делом нужна генеральная уборка.

Уберите еду в закрытые емкости, вымойте грязную посуду, вычиститe плиту и микpoвoлнoвyю пeчь, выбросьте подгнившие плоды и переберите крупы. Затем проветрите квартиру, вымойте и вытрите все поверхности в санузлах, разрыхлите землю в цветочных горшках, слейте лишнюю воду из поддонов.

Как избавиться от мошек

Отпугивание

Для начала можно попробовать проверенные народные средства. Одно из самых эффективных — воздействовать на мошек отпугивающим ароматом. Могут помочь:

Камфара. Кристаллы нужно подогреть на сухой сковороде. Камфара также входит в состав многих эфирных масел, которые можно использовать в аромалампах.

Гвоздика. Горстку гвоздичных бутонов нужно залить водой и вскипятить. Можно применять и масло гвоздики — достаточно нескольких капель в аромалампе.

Чеснок. Он особенно хорош для борьбы со сциаридами, почвенными комариками. Порезанные зубчики чеснока достаточно просто разложить на землю в горшках комнатных растений.

Томат. Помидорная рассада на подоконнике может защитить комнатные растения.

Отлавливание

Если мошек развелось много, отпугивание не спасет ситуацию. Насекомых можно заманить в специальные самодельные ловушки с помощью привлекающих их продуктов — яблок, бананов, ликера, меда. Приманки надо поместить на дно пластиковой бутылки, подождать несколько часов, пока мошки залетят внутрь, затем закрыть крышкой и выбросить. Есть и другие виды ловушек для мошкары.

Уксусная ловушка

В стакан воды добавить по столовой ложке уксуса и жидкого мыла, взбить полученный раствор до появления пены, заполнить им четверть стеклянной банки. Запах уксуса будет приманивать насекомых, а мыло не позволит им вылететь обратно из банки.

Пленочная ловушка

Приманку — мед или сладкое вино — налейте в банку и закройте сверху пищевой пленкой, в которой сделайте множество проколов зубочисткой. Мошки проникнут внутрь через отверстия, а выбраться обратно уже не смогут. Не оставляйте ловушки на долгое время и не ставьте их у открытых окон, чтобы не привлечь насекомых извне.

Ловушка с воронкой

В горлышко банки с приманкой вставляют бумажную воронку. Принцип действия такой же — мошки залетают внутрь, а выбраться не могут.

Клеевая ловушка

Обычная клеевая лента для мух подойдет и для борьбы с мошками — ленты надо развесить в местах, где насекомых больше всего.

Уничтожение

Эффективнее всего бороться с мошками при помощи химических средств. При этом важно не забывать о мерах предосторожности и о безопасности людей и животных.

Как спасти от мошек комнатные растения

На комнатных цветах мошки обычно появляются из зараженного личинками грунта. А летом, если растения находятся на балконе, могут попасть с улицы. Чтобы цветы перестали быть рассадником насекомых, необходимо уничтожить личинки в почве. Для этого можно использовать специальные препараты против вредителей или слабый раствор марганцовки. Можно сразу пересадить растение в новый грунт, но в этом случае все равно нужно обработать корни. В будущем старайтесь не заливать растения, чтобы мошки не вернулись.

Как избавиться от мошек из канализации

Насекомые, поселившиеся в сливных отверстиях, могут расплодиться стремительно. Избавляться от них нужно как можно скорее. Для этого подойдут любые средства для очистки труб. Залейте их во все сливные отверстия и действуйте согласно инструкции на этикетке.

Какие средства можно использовать в жилых помещениях

Фумигатор. Устройство включается в сеть и нагревает инсектицид, который начинает испаряться и уничтожает насекомых. Некоторые фумигаторы при работе издают легкий аромат, другие запаха не имеют. Однако после использования и тех, и других нужно проветрить комнату и протереть поверхности.

Аэрозоли. Прежде чем распылять спреи против насекомых, нужно убрать продукты, одежду и другие вещи, на которые может осесть химическое вещество. Тому, кто занимается обработкой, необходимо защищать глаза, кожу и органы дыхания, остальным жителям дома на время обработки следует уйти — инсектициды токсичны. Обработку проводят в закрытом помещении, заперев окна и двери. По окончании процесса обязательно нужно проветрить квартиру и сделать уборку.

Профессиональная дезинсекция

Это уже тяжелая артиллерия. Недешево (обработка двухкомнатной квартиры обойдется в 3500–5000 рублей), но зато и гарантий больше. Процедура займет пару часов, потом нужно будет как следует проветрить квартиру. Перед началом обработки следует убрать в плотно закрывающиеся шкафы все вещи, закрыть пленкой мягкую мебель.

По окончании дезинсекции нужно сменить постельное белье, постирать при максимальных температурах ткани, протереть все поверхности, рассказал в беседе с «Лентой.ру» специалист компании «Продезинсектор» Валерий Баранов.

«Препараты, которые используют профессиональные организации, занимающиеся уничтожением насекомых, имеют сертификаты, малотоксичны и при этом эффективны Валерий Баранов специалист по дезинсекции», — рассказал Баранов.

Специалист уверяет, что дезинсекторы предпримут все необходимые меры предосторожности и предупредят об их необходимости клиента.

«Средства из магазинов, в отличие от профессиональных препаратов, чаще всего бывают недостаточно активны. Любое такое средство может потребовать повторного применения. А это, понятное дело, крайне нежелательно», — поясняет Баранов.

Меры профилактики

Как предупредить появление мошек? Главный залог успеха — это, конечно, поддержание в доме чистоты и порядка.

Проводите регулярную влажную уборку квартиры, посуду мойте сразу после использования, мусор выносите ежедневно, не дожидаясь переполнения ведра.

Следите за продуктами, особенно овощами и фруктами: даже небольшие пятна гнили на плодах могут спровоцировать появление дрозофил (фруктовых мошек).

Следите за чистотой средств для уборки помещений, не оставляйте тряпки, губки, швабры грязными и мокрыми.

В корзине для грязного белья храните только сухие вещи. Не оставляйте в мисках для домашних животных остатки корма, своевременно меняйте наполнитель в кошачьем лотке. Проветривайте квартиру регулярно, в том числе в холодное время года.

Не оставляйте продукты вне холодильника даже ненадолго, особенно в жару.

Чаще меняйте воду в увлажнителях воздуха, не допускайте, чтобы она застаивалась.