Засор канализации посоветовали удалять пылесосом

По словам специалистов, устройство поможет быстро и эффективно прочистить трубы. Для этого сначала необходимо переключить пылесос на выдувание, а затем обмотать трубку ветошью, чтобы плотно закрыть слив в раковине или мойке — в противном случае под напором воздуха грязная вода устремится в обратном направлении.