Какой должна быть идеальная прогулка для собаки: лайфхак зоопсихолога

Спешная прогулка только ради того, чтобы питомец мог справить нужду, откровенно говоря, большой радости животному не принесет. По мнению зоопсихологов, торопить собак не стоит.

Более того, по мнению профессора Пенсильванского университета Джеймса Серпелла, собакам требуется минимум две прогулки в день, не менее 30 минут каждая. При этом счетчик шагов можете оставить в покое. Умственная активность во время выгула важна для четвероногого друга не меньше физической.

«Эта небольшая прогулка по кварталу, эта короткая поездка в парк — действительно кульминационный момент их дня», — напоминает ученый в беседе с The Sun. Эксперт рекомендует дать животному максимальную свободу действий, в частности не отвлекать от обнюхивания предметов, кажущихся вам не стоящими внимания. Самый простой лайфхак — поставить себя на место животного. Едва ли вам понравится, если кто-то будет постоянно грубо отвлекать ваше внимание от текущих дел.

В идеале нужно как можно чаще выбирать новые маршруты — такие прогулки будут более насыщенными новыми запахами и местами, а значит, принесут больше впечатлений питомцу. Но и знакомая территория принесет удовольствие и, более того предотвратит проблемы с поведением.

По словам Джеймса Серпелла, спешка при выгуле в долгосрочной перспективе только навредит и вам, и любимцу. Без достаточной умственной стимуляции собаки могут испытывать беспокойство или фрустрацию, выражая свои чувства посредством нежелательного поведения, например с помощью порчи мебели.