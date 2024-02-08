Многие владельцы кошек согласятся с тем, что эти милые и пушистые создания обладают сложным характером и не любят, когда нарушают их личное пространство без разрешения.

Одним из таких «запретных» мест для большинства кошек является их хвост.

Хвост для кошки – это продолжение позвоночника и важный балансир, помогающий ей сохранять равновесие. Поэтому, когда кто-то тянет кошку за хвост, это нарушает ее координацию и выводит из равновесия, из-за чего она испытывает стресс.

Также хвост используется в качестве средства невербальной коммуникации, с помощью которого кошки показывают свое настроение и намерения. Поэтому прикосновения к ее хвосту могут восприниматься ею как угроза.

Подробнее о том, почему кошки не любят, когда дотрагиваются до их хвоста, смотрите в видео.