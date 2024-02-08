Современные технологии не стоят на месте, и это не может не радовать. Появляется все больше полезных гаджетов, способных упростить рутинные задачи и внести в жизнь человека больше комфорта. Особенно много интересных новинок можно обнаружить на просторах интернет-магазинов вроде Aliexpress.

Вот, например, пылесос для котов – настоящая находка для тех, чьи питомцы активно линяют. Компактный агрегат с щетками быстро и эффективно всасывает шерсть, не причиняя дискоморта животному.

Для любителей успокаивающих практик будет интересен гаджет для медитации, отслеживающий пульс и помогающий сосредоточиться. Он может вибрировать, если человек отвлекается, что позволяет быстрее достичь требуемого состояния для медитации.

Чрезвычайно полезной в хозяйстве можно назвать сантехнический трос с щупом для прочистки канализационных труб. Гибкий металлический трос способен пройти даже самые заковыристые изгибы труб и эффективно устранить засор. Просто бесценный инструмент при возникновении проблем в канализации.

Подробнее об остальных удивительных гаджетах смотрите в видео.