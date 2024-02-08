Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

Наиболее распространенными методами борьбы с грызунами остаются отрава и мышеловки. Гуманный способ избавиться от вредителей назвали эксперты издания «Белновости».

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Электронный ультразвуковой отпугиватель излучает ультразвуковые волны на частоте в диапазоне от 20 до 70 килогерц, на которых общаются мыши. Частоты выше 18 килогерц человеческое ухо воспринимать не в состоянии. Особенно эффективна аппаратура с плавающей частотой: к постоянной грызуны быстро адаптируются.