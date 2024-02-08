Какой наполнитель для подушки лучше

Комфорт — одна из составляющих качественного сна. Его обеспечивают удобный матрас, хорошее постельное бельё и, конечно, подушка. Сегодня на рынке масса вариантов — от охлаждающего геля до лузги гречихи.

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Какую подушку лучше выбрать? Рассмотрим плюсы и минусы разных наполнителей.

Виды подушек

Синтетические подушки

Плюсы: мягкие, долговечные и бюджетные.

Минусы: на такой подушке может быть жарко спать — синтетика плохо пропускает воздух и задерживает тепло. Могут накапливать статическое напряжение. Некачественный наполнитель быстро сваляется. Если производитель недобросовестный, он может не очистить синтетические волокна от вредных веществ (спирты, фенолы и т. д.), и человек во сне будет вдыхать их испарения.

Перьевые и пуховые подушки

Плюсы: перьевая подушка более упругая, пуховая — мягкая. Пропускают воздух — спать на них будет не жарко. В натуральном наполнителе не будет токсичных веществ.

Минусы: в такой среде активнее всего будут размножаться пылевые клещи. Перья могут выпадать, а пух — скомкиваться.

Подушки с эффектом памяти

Плюсы: благодаря пористому материалу подстраивается под изгибы тела и минимизирует дискомфорт во время сна. Хорошо поддерживает шею. Подходит людям с аллергией на пыль. Пылевые клещи будут скапливаться только на наволочке.

Минусы: плохо пропускает воздух — может задерживать тепло. Подушки из латекса Плюсы: хорошо поддерживает голову. Высоту можно регулировать, убирая часть наполнителя из гранул. Минусы: для некоторых может быть слишком мягкой.

Подушки с охлаждающим гелем

Плюсы: хорошо подстраивается под изгибы тела, может рассеивать тепло.

Минусы: высокая цена. Некоторые говорят, что охлаждающий эффект есть только первое время.

Подушки с лузгой гречихи

По сравнению с другими подушками особых преимуществ у такого наполнителя нет. Производители говорят, что эти подушки могут избавить от бессонницы и болей в шее, но научного подтверждения этому нет. Такая подушка будет достаточно твёрдой, а лузга будет шуршать под наволочкой.

Как бороться с пылевыми клещами

Первое правило — регулярно, не реже раза в неделю менять постельное бельё, заявили в Роспотребнадзоре.

Там рекомендовали стирать подушки и другие атрибуты для сна — одеяла, покрывала и т. п. хотя бы раз в месяц. А то, что нельзя постирать, — просушивать или промораживать.