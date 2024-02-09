Эксперт рассказала, как в морозы сохранить тепло в квартире

Чтобы в морозы сохранить в квартире тепло, нужно избежать его утечки, рассказала "РГ" гендиректор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова.

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По ее словам, нужно проверить окна и двери в подъезде. Если они открыты или неплотно закрыты, то выстужают места общего пользования, а следом и квартиры, появляются сквозняки. Причем, неплотно закрытая дверь в подъезд может выстужать все крыло дома.

Стоит также проверить и отрегулировать окна в квартире, подчеркнула эксперт. Это можно сделать самостоятельно или с помощью специалиста. Если окна пропускают тепло, то их можно заклеить специальным утеплителем.

"Однако мы бы не рекомендовали заклеивать окно, которое открывается на проветривание: без проветривания будет нарушаться влажностный режим (оптимальная влажность в квартире, согласно ГОСТ- 40-60%), на окнах и откосах будет копиться влага, вследствие чего будет распространяться плесень", - говорит Середенкова.