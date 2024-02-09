Назван простой способ отмыть духовку до блеска

Специалисты порекомендовали нарезать лимон ломтиками и положить в форму для запекания, после чего налить в эту емкость немного воды и отправить во включенный духовой шкаф. Через несколько минут форму можно достать из духовки и, подождав до тех пор, пока стенки прибора не остынут, протереть поверхности губкой, смоченной водой. Эксперты заверили, что благодаря содержанию в цитрусе лимонной кислоты все загрязнения будут размягчены и растворены, так что очистить духовой шкаф до блеска удастся и без бытовой химии.