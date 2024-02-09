Эксперт рассказал, как нельзя размещать холодильник, если вы хотите, чтобы он проработал как можно дольше
Чаще всего холодильник на кухне ставят так, чтобы он находился поближе к розетке. Но на самом деле это не должно быть единственным критерием выбора места для этого устройства.
Перед тем как выбрать место для холодильника, учтите эти факторы.
- Прямые солнечные лучи. Солнечный свет включает в себя инфракрасное излучение. Проблема в том, что оно способно нагревать любые поверхности вне зависимости от других факторов. Поэтому если на холодильник будут попадать солнечные лучи, то он всё равно будет нагреваться. Это приведёт к тому, что конденсаторы будут охлаждаться медленнее и нагрузка на компрессор увеличится. Также из-за этого холодильник будет сильнее шуметь и тратить больше электричества.
- Подогрев пола. Эта особенность довольно сильно мешает теплообмену и охлаждению конденсаторов холодильника.
- Кухонный гарнитур. При установке холодильника обязательно узнайте, можно ли его плотно устанавливать или требуется оставлять зазоры. Кроме того, у инверторных моделей холодильников радиаторы чаще всего находятся по бокам, поэтому их нельзя плотно располагать в кухонном гарнитуре.
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- Ножки. Они обязательно нужны, поскольку обеспечивают пространство для забора прохладного воздуха с пола. Если же их убрать, то холодильник станет работать с повышенной нагрузкой.
- Другие источники тепла. Не рекомендуется ставить на холодильник микроволновку, однако можно рассмотреть вариант размещения её рядом через стенку гарнитура. Если же холодильник никуда не встраивается и имеет свободный воздухообмен со всех сторон, то вы можете попробовать поместить микроволновую печь или другую технику на него, только как можно дальше от задней стенки и ближе к лицевой стороне.
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