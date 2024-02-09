В Екатеринбурге продают усадьбу со SPA и зоной для барбекю за 137 миллионов

Вблизи Среднеуральского водохранилища продают усадьбу с комплексом SPA и зоной BBQ (барбекю) за 137 миллионов рублей.

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Шикарное домовладение расположено в получасе езды от центра Екатеринбурга, следует из объявления на сайте элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры».

«К продаже предлагается элитное домовладение, расположенное в экологически чистом пригороде Екатеринбурга, вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса, всего в 30 минутах езды от центра города. Идеальное место для комфортной, счастливой и беззаботной загородной жизни большой семьи», — говорится в объявлении.

На участке 27,3 сотки расположено два просторных дома, построенных, по словам продавца, из самых дорогих и качественных зарубежных материалов.

Площадь основного дома 316 квадратных метров. В нем есть три спальни с санузлами, кинозал, зимний сад, сауна и помещение-холодильник (для хранения овощей и консервации). А также в доме находится комната отдыха с барбекю (с промышленной приточно-вытяжной вентиляцией и подогревом воздуха). В доме установлены теплые водяные полы и автоматическая вентиляция с фильтрацией и увлажнением воздуха. Все помещения оснащены системой кондиционирования.

Гостевой дом имеет площадь 366 квадратных метров. В нем размещаются две спальни, просторная кухня-гостиная с камином. Также в доме есть котельная и спа-зона с 11-метровым бассейном и душем Шарко, джакузи и хамамом. Еще в зоне для релакса есть детский бассейн и гриб-водопад.