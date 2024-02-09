Выбросы химикатов в воздух от экосредств превышают нормы

Новое исследование Йоркского университета показало, что чистящие средства с маркировкой «эко» могут превосходить обычные средства по выбросам вредных для здоровья веществ. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Environmental Science: Processes & Impact.

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Ученые изучили состав обычных и экосредств для уборки и сравнили, как их летучие органические соединения (ЛОС) влияют на качество воздуха в помещении. ЛОС представляют собой широкий класс органических веществ, которые могут быть опасными для здоровья. Уровень ЛОС в воздухе помещений может вызывать проблемы с дыханием, раздражение глаз, носа, горла или кожи.

Исследователи обнаружили, что средства для уборки с пометкой «эко» обычно содержат больше летучих монотерпенов, основным источником которых являются ароматические отдушки. Это исследование предоставляет полезную информацию о влиянии бытовой химии на качество воздуха в помещениях.

Средняя концентрация монотерпенов в экосредствах составила 25 мг/л, в обычных — 8,6 мг/л. При применении экосредств увеличивается концентрация вредных вторичных загрязнителей на 7% для формальдегида и на 6% для пероксиацетилнитрата. Однако обычные средства чаще выделяли наиболее активные монотерпены (α-терпинен, терпинолен и α-фелландрен).