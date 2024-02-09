Кинолог рассказал, как научить щенка оставаться дома одному

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как научить щенка оставаться дома одному. По его словам, это нужно делать постепенно.

© Russian.rt.com

«В целом это очень полезный навык, которому необходимо обучать всех собак, не только маленьких щенков. Бывает, что и взрослые псы не могут спокойно оставаться дома одни: они начинают громить квартиру, пытаясь себя занять», — заявил эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, нежелательно оставлять щенка в возрасте до полутора месяцев. С двух месяцев можно оставлять его на один-два часа, затем время можно постепенно увеличивать.

Как отметил Голубев, важно выстроить с питомцем отношения, в которых хозяин решает сам, когда выделит время для игр и ласки. Также не стоит настаивать на контакте.