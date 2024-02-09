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Бактерии кишечника червей нашли применение в борьбе с пластиковыми отходами

Представьте себе крошечных червей, перерабатывающих пластиковые отходы, но не в качестве эксперимента, а в качестве масштабируемого решения глобальной проблемы.

Бактерии кишечника червей нашли применение в борьбе с пластиковыми отходами
© Ferra.ru

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре раскрыли потенциал уникального микробиома кишечника Zophobas atratus для разложения распространенных пластиков, таких как полиэтилен и полипропилен.

Черви Zophobas atratus, также известные как суперчерви, являются популярным лакомством для домашних рептилий. Но помимо содержания белка, их настоящая «сила» заключается в их кишечных бактериях.

Данное исследование было направлено на использование этой силы путем создания искусственного «суперкишечника», который имитирует способность червя разлагать пластик.

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Хотя отдельные черви могут потреблять лишь небольшое количество пластика, увеличить их аппетит не представляется возможным. Исследователи «обошли червей стороной», извлекая их микробиом из кишечника и воспроизводя его в лабораторных условиях. Этот «супер-кишечник» можно выращивать в масштабе, предлагая устойчивый и эффективный способ борьбы с пластиковыми отходами.

Три группы червей в течение месяца кормили различными видами пластика, в то время как контрольная группа питалась овсянкой. Затем их кишечные бактерии были извлечены и подвергнуты воздействию соответствующих пластиков в лаборатории.

Примечательно, что «суперкишки» продемонстрировали повышенную способность разлагать пластик по сравнению с контрольной группой, что доказывает их эффективность.

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