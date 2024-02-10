Эксперты рассказали, в каких случаях нельзя удобрять рассаду

Подготовка в новому дачному сезону — важный процесс, требующий внимания к деталям. Один из самых важных аспектов заботы о рассаде — правильное удобрение, при этом есть моменты, когда они могут оказаться не только бесполезными, но и навредить растениям. Эксперты рассказали, в каких случаях стоит воздержаться от этой процедуры.

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Слишком молодая рассада

Первые несколько недель жизни рассады очень важны для ее развития. В этот период растение получает все необходимые питательные вещества из семян. Внесение удобрений в этот момент может привести к ожогу и сказаться на росте и здоровье растения.

Эксперты отмечают, что идеальное время для начала удобрения рассады наступает, когда у растений появляются настоящие листики, что обычно случается через две-три недели после прорастания.

Рассада в состоянии покоя

В зимний период рассада находится в состоянии покоя из-за снижения температуры и замедления обмена веществ. В этот момент растения не нуждаются в дополнительном питании, поскольку их активность замедлена. Внесение удобрений в этот период может привести к накоплению лишних питательных веществ в почве, что может губительно сказаться на здоровье проростков.

Рассада в стрессовом состоянии

Стрессовые ситуации могут серьезно навредить рассаде: избыточный полив, недостаточное увлажнение, атака вредителей или болезнь. В таких условиях растения не могут эффективно усваивать удобрения и использовать их для роста. Вместо того чтобы помочь, удобрения могут усугубить ситуацию, вызвав ожоги и дальнейшее ухудшение здоровья растений.

Почва уже богата питательными веществами

Перед внесением удобрений важно убедиться, что почва действительно нуждается в дополнительном питании. Избыток вспомогательных смесей может быть также вреден, как и их недостаток. Тестирование почвы с помощью специальных наборов может помочь определить уровень питательных веществ в почве и решить, нуждается ли рассада в удобрениях, передает Rsute.ru.