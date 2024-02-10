Лейшманиоз у собак – симптомы и лечение

Лейшманиоз — редкое, но опасное заболевание. Впервые о нем стали писать в середине XVIII века, но только в 20-е гг. XX века была установлена его связь с укусами москитов. В середине 20-ого столетия провели борьбу с этим паразитом, и случаи, когда фиксировался лейшманиоз у собак и человека, в России стали крайне редкими. Тем не менее владельцам питомцев стоит знать, какие признаки могут свидетельствовать о заболевании.

© Petstory

О лейшманиозе

Лейшманиоз — опасное трансмиссивное заболевание плотоядных. Заражение происходит через переносчиков — москитов рода Phlebotomus. При укусе собаки комар выделяет слюну в ранку, куда также попадают и возбудители болезни.

Заболевание характерно для юга России, Средиземноморского региона, Средней Азии, Китая, Индии, в 90% случаев встречается в тропических и субтропических странах. Поэтому подозревают его, как правило, у тех собак, которые были вывезены из эндемичных областей или временно прибывали в зоне наибольшего распространения данного заболевания.

У человека заболевание делят на три формы течения: висцеральную (поражающую внутренние органы), кожную и слизисто-кожную, в зависимости от локализации поражений и наибольшей выраженности симптоматики. У собак лейшманиоз классифицируется только как висцеральный, поскольку даже кажущиеся локализованными поражения кожи (например, только на морде) всегда сопровождаются системным поражением внутренних органов из-за распространения паразитов в организме.

В жизненном цикле возбудителей лейшманиоза выделяют 2 стадии:

Промастигота — возбудитель со жгутиком, попадающий в организм хозяина;

Амастигота — безжгутиковый возбудитель, который паразитирует в клетках хозяина и интенсивно размножается.

Причины болезни

Лейшмании, попадая в организм в форме промастигот, проникают в макрофаги — клетки, функцией которых является захват и переваривание чужеродных агентов. В макрофагах лейшмании как бы «притворяются своими». Иммунитет пропускает их, а затем лейшмании переходят в форму амастиготы — это форма, умеющая жить в кислой клеточной среде. С этого момента начинается размножение этих клеточных паразитов в организме собаки, и проявляется симптоматика.

Как происходит заражение?

Заразиться можно только от укуса москита рода Phlebotomus, который является переносчиком лейшманий для животного или человека. Носителем возбудителей может быть человек и другие плотоядные: из домашних животных — собаки, кошки, овцы; из диких — лисицы, шакалы, грызуны.

Механизм передачи — трансмиссивный, то есть лейшмании попадают в москита при сосании им крови зараженной особи. Далее зараженная самка москита, укусив другое животное, впрыскивает в ранку слюну с промастиготами лейшманий и заражает его.

В эндемичных зонах только у 10% инфицированных собак проявляются серьезные симптомы, остальные имеют естественный иммунитет. Приезжие собаки, не обладающие естественным иммунитетом, болеют обычно тяжело с генерализованными поражениями и различной симптоматикой.

Какие условия являются зоной риска для заражения собак лейшманиозом:

Посещение теплых стран (Средиземноморье, Средняя Азия, территория Месопотамии и т.д.). То есть животное может заразиться лейшманиозом, побывав с владельцем на отдыхе на юге: например, в Крыму, на Кавказе, в Болгарии, в Испании, Греции, Италии, Израиле, в Казахстане, на Мальте, Кипре, в Португалии, Турции и т. д.

Ввозные случаи. В средней полосе, умеренной зоне и на севере России он не встречается, однако бывают редкие случаи ввозного лейшманиоза: например, когда питомец живет несколько месяцев вместе с владельцем в Испании, не подвергаясь противопаразитарным обработкам, и возвращается на родину уже заболевшим.

Отсутствие противопаразитарных обработок и прогулки в местах размножения москитов. Наибольшая вероятность контакта собаки с москитами там, где они создают свои выплоды: в подвалах, на свалках и в мусорных ящиках, в норах домашних мышей, туалетах, загонах для скота, в норах полевок и песчанок, в дуплах.

Необработанные репеллентами (средствами для отпугивания насекомых) рабочие псы, прибывающие на пастбищах и фермах. Собаки, которые постоянно контактируют со скотом, дикими животными, живут в загонах и на фермах, находятся в группе риска и нуждаются в обязательных обработках.

Развитие заболевания

Сразу после инфицирования специфические клетки иммунной системы собаки — нейтрофилы — «захватывают» лейшмании, и процесс развития болезни как бы замирает. Затем уже отработанные нейтрофилы поглощаются макрофагами. В этот момент и происходит обход иммунной системы: лейшмании проникают в макрофаги, становясь в них хозяевами, и не вызывают подозрений у иммунитета. Теперь паразит адаптируется к жизни в новом месте, и для этого переходит во внутриклеточную форму — амастиготу, которая умеет жить в кислой среде. Процесс длится 2-5 дней. Адаптировавшиеся амастиготы размножаются, и тогда болезнь проявляет себя.

Инкубационный период лейшманиоза у собак может составлять от 3 недель до 1 года, многое зависит от иммунитета.

Очаги лейшманиоза напрямую связаны с температурами: яйца лейшманий созревают в диапазоне +22-28 °С в течение 7 дней, при комнатной температуре личинки развиваются от 1 до 2 месяцев, куколки — до 2 недель. Если температура воздуха менее +18 °С, лейшмании перестают развиваться.

Опасен ли лейшманиоз?

При отсутствии лечения лейшманиоз очень опасен. Но если лечение проведено вовремя, то излечивается подавляющее большинство больных животных.

Опасность заключается еще и в том, что заболевание может спонтанно время от времени рецидивировать, то есть развиваться повторно, что снижает качество жизни и негативно влияет на общее здоровье питомца. Поэтому важно вовремя пройти обследование и начать терапию.

Симптомы лейшманиоза у собак

Заболеть лейшманиозом может любой питомец, вне зависимости от породы и возраста. На месте укуса москита владелец может заметить уплотненный светло-розовый шарик размером с чечевичное зернышко. Как правило, заражение происходит с мая по октябрь, а само заболевание дает о себе знать в зимний и весенний сезон, после инкубационного периода.

Самыми частыми симптомами лейшманиоза у собак являются:

Нарушение здоровья глаз: воспаления слизистой оболочки, век и т. д.

Проблемы с кожей: изъявления, особенно в ушных раковинах, воспаления кожного покрова.

Увеличение лимфоузлов, селезенки, печени.

Потеря веса.

Общее угнетение.

Слабость, утомляемость, потеря аппетита.

Чихание и кашель, бледные слизистые оболочки.

Рвота.

Хромота.

Волнообразная лихорадка: то есть температура, то нет.

Клиническая картина лейшманиоза у собак зачастую смазана: от нескольких месяцев до года питомец иногда может испытывать утомляемость, незначительно терять вес и аппетит, но все эти симптомы прогрессируют медленно. И владелец, и ветеринарный врач на этом этапе могут заподозрить любые другие заболевания. В острой форме у питомца увеличивается живот, могут быть кровотечения из пищеварительного тракта, десен, носа, сильная диарея.

На какие болезни похож лейшманиоз?

Поскольку лейшманиоз в большинстве регионов России встречается крайне редко, то зачастую его клинические признаки принимают за другие заболевания, не только паразитарной природы.

Лейшманиоз важно отличать от следующих заболеваний:

Демодекоз — паразитарное заболевание, вызванное подкожными клещами Demodex;

Токсоплазмоз — патология, спровоцированная паразитированием простейших Toxoplasma;

Дерматиты различной природы — воспаления кожного покрова;

Микозы — заболевания грибковой природы.

Диагностика

До начала диагностики врач собирает наиболее полную информацию о состоянии и образе жизни собаки, а владельцу стоит рассказать о пребывании в других регионах за последние 1-2 года. Проблема лейшманиоза как редкого заболевания в том, что нет единого стандарта тестирования и большого опыта в его диагностике, поэтому для точности нужно использовать комплекс диагностических тестов.

Для диагностики могут потребоваться анализы крови, самые эффективные из которых — это серологический анализ и анализ ПЦР.

Дополнительно специалист может провести окраску соскобов кожи и их исследование под микроскопом, а также биохимический анализ крови.

Лечение лейшманиоза у собак

Лейшманиоз требует специфической терапии, подобрать которую может только ветеринарный врач. Терапия всегда комплексная и длительная, поэтому владельцу нужно быть готовым к продолжительному лечению. Специалист может назначить как местные средства, так и системные, в зависимости от формы заболевания и тяжести течения.

Самостоятельное назначение любых лекарственных средств опасно для здоровья пса.

Для лечения лейшманиоза у собак ветеринарный врач может назначить противопаразитарные средства разной направленности, которые могут нарушать физиологические процессы в организме паразитов. Если специалист зафиксировал позднюю стадию заболевания, такие средства могут быть противопоказаны — тогда терапия может быть направлена на ограничение размножения лейшманий.

Среди назначенных препаратов могут быть, например, антимоновые, в том числе инъекционные, на основе таких действующих веществ как: аллопуринол, пентамидин, милтефозин.

Возможны рецидивы заболевания, когда лейшмании полностью не устраняются из организма, и какое-то время иммунитет сдерживает их развитие в клетках. Продолжительность таких ремиссий индивидуальна.

Дополнительно в качестве поддержки организма врач может назначить диету с низким содержанием определенных питательных веществ — пуриновых оснований, которые превращаются в мочевую кислоту. В высоком количестве она негативно влияет на работу многих органов и систем.

Признаки, что лечение проходит успешно

При успешном прохождении лечения симптоматика отступает, животному становится легче — заживает кожа, появляется аппетит. Эффективная терапия демонстрируется постоянным снижением титров (количества) антител к лейшманиям в серологических тестах.

Чтобы убедиться, что болезнь точно отступила, в течение года нужно сдавать кровь или соскобы на анализ: при выздоровлении титры будут низкими на протяжении всего периода. Контрольный тест обычно выполняется через 1-2 месяца после приема последней дозы противопаразитарного препарата. Если болезнь осложнена патологиями со стороны внутренних органов, то питомца могут обследовать через 3-4 месяца.

Кстати, на ранних этапах лечения анализ ПЦР может давать ложноположительные результаты потому, что в крови еще остается генетический материал лейшманий.

Организация ухода за больным животным

Лейшманиоз у собак протекает и рецидивирует чаще всего на фоне иммунодефицита, хронических заболеваний или инфекций. Поэтому питомцу потребуется особое внимание: комфорт, тепло, качественное питание, а также своевременное наблюдение и лечение патологий, чтобы ничто не препятствовало выздоровлению.

Важно обеспечить собаке умеренную активность: спокойные прогулки, без подвижных игр и спортивных упражнений.

В течение 12 месяцев после успешного завершения лечения за собакой необходимо наблюдать, так как болезнь часто рецидивирует, и тогда нужно повторять терапию, комбинируя ее с препаратами, стимулирующими иммунитет.

Возможные осложнения

При поздней диагностике или при тяжелом течении лейшманиоз может ослаблять организм настолько, что развивается вторичная бактериальная инфекция в различных органах.

Это чревато появлением других заболеваний, например:

Пиелонефрит — воспалительное заболевание почек;

Пневмония — воспаление легких;

Энтероколит — воспаление кишечника и т.д.

Профилактика