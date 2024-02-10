Эксперты составили топ самых популярных сельскохозяйственных животных

Аналитики Россельхозбанка проанализировали запросы покупателей, интересующихся сельскохозяйственными животными и птицей. На основании данных, с которыми ознакомилась sfera.fm, эксперты составили топ запросов, пришедшихся на зиму 2023-2024.

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Так, по данным электронного маркетплейса Своё фермерство, ежегодный пиковый спрос в отрасли животноводства наблюдается в декабре, и 2023 год не стал исключением. При этом в зимние месяцы крупным рогатым скотом (КРС) пользователи интересуются в 4 раза чаще, чем в летние, а мелким скотом и птицей — в 3 раза чаще. КРС, включая биоматериал КРС, пользуется спросом до апреля, потом после периода затишья снова выходит в топ интереса в октябре. Мелкий рогатый скот и птицу чаще ищут весной в апреле-мае, а затем спрос возрастает в осенние месяцы.

Самым востребованным на платформе оказался крупный рогатый скот: на него приходится 35% всех просмотров скота на платформе. При этом среди КРС более всего востребованы коровы — на них приходится 40% всех запросов в этой категории. Лидерами спроса являются такие породы как голштинская, красная пестрая и симментальская. К примеру, в декабре 2023 года 70% всех заказов на маркетплейсе приходились на коров голштинской породы.На втором месте по запросам — мелкий рогатый скот, им интересуется 22% посетителей маркетплейса. При этом 60% от этих запросов приходится на ягнят и овец куйбышевской и романовской породы.

Третью позицию в рейтинге занимает сельскохозяйственная птица — на неё приходится 15% запросов. Каждый второй посетитель этого раздела интересуется курами, вторые по популярности в разделе — перепела, ими интересуется 20% посетителей раздела.Аналитики отметили, что покупка скота чаще проходит в офлайн-формате, так как покупателю важно оценить здоровье животного и убедиться в соответствии заявленным параметрам, однако маркетплейсы дают покупателям возможность сравнить предложения разных поставщиков и договориться о покупке в онлайн-чате.