Миозит у собак — симптомы и лечение

Миозит — это название группы патологий, характеризующихся воспалением мышечной ткани. Симптомы этих патологий отличаются в зависимости от степени и локализации воспалительных изменений. Состояние может сопровождаться сильными болевыми ощущениями и сказываться на благополучии животного.

В этой статье поговорим о том, почему появляется миозит у собак, какие бывают формы и характерные проявления заболевания, разберем и основные способы лечения и профилактики. Каждому владельцу важно знать об этих проявлениях, чтобы вовремя оказать питомцу помощь, ведь воспаление может привести к осложнениям в организме.

О миозите

Миозит — заболевание мышечной ткани воспалительной природы. Сопровождается развитием болевого синдрома и прогрессирующей мышечной слабостью. Заболевание влечет ограниченность подвижности пораженных мышц до их полной атрофии (истончения).

В зависимости от локализации повреждений выделяют различные формы миозита у собак:

Травматический. Развивается на фоне травмы. Собака меньше двигается. Из-за интенсивных болевых ощущений питомец становится менее активным, у него пропадает аппетит, снижается вес. При прикосновении к пораженному участку собака может испытывать сильную боль. Пораженная мышца становится перенапряженной, увеличивается в объеме, может появиться припухлость.

Инфекционный или гнойный. В зоне поражения обнаруживается возбудитель инфекции. В месте поражения может быть заметно гнойное воспаление. Воспаление становится причиной ухудшения общего состояния.

Ревматический. Чаще развивается на фоне переохлаждения. Заболевание характерно для собак, которые проводят много времени на улице в холодное время года. Переохлаждение вызывает воспалительную реакцию, которая может перейти на другие участки тела. Поражает мышцы спины и поясницы. Вызывает сильную боль.

Эозинофильный. Воспаление жевательной мускулатуры. Может протекать в острой или хронической форме. Приводит к затруднению открытия пасти. Точные причины не установлены, но патология имеет аутоиммунную природу (при которой иммунная система по какой-то причине атакует клетки собственного организма), из-за чего ее относят к числу наследственных.

Причины патологии

Причины болезни различны в зависимости от формы патологии. Посттравматический миозит возникает после полученной травмы мышц, в то время как миозит жевательных мышц у собак относят к аутоиммунным заболеваниям.

Возможные причины миозита:

Паразиты (например, токсоплазмоз), бактериальные или вирусные инфекции;

Наследственная предрасположенность;

Серьезные травмы или растяжение мышечной ткани;

Новообразования;

Аллергические реакции;

Побочная реакция при приеме некоторых лекарственных препаратов;

Аутоиммунные процессы;

Переохлаждение на протяжении долгого времени;

Стойкое снижение иммунитета;

Ожирение;

Недостаточная или избыточная физическая нагрузка, в том числе интенсивные тренировки собаки без предварительной подготовки;

Возрастные изменения.

Миозит у собак может быть обнаружен в любом возрасте. Однако эозинофильное воспаление чаще диагностируют у молодых животных, тогда как ревматический миозит — у питомцев в пожилом возрасте.

Воспаление мышц может спровоцировать не одна причина, а несколько факторов. При этом природа и причины заболевания не всегда ясны. В таких случаях специалисты говорят об идиопатическом миозите — заболевании с неизвестной причиной.

Породная предрасположенность

Некоторые формы миозита наблюдаются у одних животных чаще, чем у других, однако не всегда это связано с породной предрасположенностью. Группы риска во многом формируются на основе уровня физической активности, условий проживания и т. д.

Эозинофильный миозит часто наблюдают у собак крупных пород, таких как:

Немецкие овчарки;

Ротвейлеры;

Сенбернары;

Алабаи;

Доберманы.

Травматическому миозиту бывают подвержены питомцы, задействованные в работе с интенсивной активностью. После тренировки или длительного бега происходит повреждение волокон, кровоизлияние в мышечную ткань, отек, выраженная болезненность. При серьезном повреждении может образоваться рубец, который способен привести к укорочению мышцы, а переохлаждение или попадание инфекции может ускорить развитие воспаления и привести к атрофии (истончению) мышцы.

Опасен ли миозит?

Патология представляет опасность из-за возможной атрофии мышц. Пораженная мышца утрачивает активность и уменьшается в объеме, ее волокна истончаются.

Жевательный миозит, перешедший в хроническую форму, чреват для животного сильным истощением и обезвоживанием, поскольку препятствует нормальному процессу приема пищи.

Если упустить начало развития заболевания и не приступить к лечению, воспаление будет усиливаться. При некоторых формах заболевания вовлекаются соседние участки тела.

Симптомы миозита у собак

Характерные проявления воспаления могут различаться в зависимости от формы патологии. Поэтому рассматривать их в отрыве от видов неправильно.

Итак, какие симптомы характерны для заболевания:

При травматическом миозите движения питомца становятся вялыми, слабыми. Собака старается ходить аккуратно, чтобы снизить нагрузку и боль в пораженной области. Аппетит может снижаться, а в области поражения может образоваться уплотнение. В некоторых случаях наблюдают увеличение температуры тела.

К типичным симптомам гнойного миозита у собак относят повышенную температуру, появление припухлости, гнойного воспаления. Питомец обычно апатичен, малоподвижен, отказывается от еды.

При ревматической форме походка может стать скованной, отмечается мышечная слабость и отек пораженной мускулатуры. Заметно нарушение дыхания.

Жевательный миозит в острой фазе проявляется увеличением жевательных и височных мышц с выраженной отечностью. Открытие пасти затруднено, поврежденные мышцы становятся слабыми. Питомец испытывает трудности при пережевывании пищи. Как следствие, масса тела уменьшается, сокращается мышечная масса, развивается обезвоживание. В некоторых случаях пасть животного остается в открытом положении (при отеке). Чаще наблюдается невозможность отведения нижней челюсти. Возможна лихорадка, увеличение лимфатических узлов, судорожное напряжение.

Жевательный миозит у собак в хронической фазе характеризуется замещением клеток поперечнополосатых мышц, ответственных за сокращение, соединительной тканью. Как только здоровые ткани начинают замещаться, мышца утрачивает свои функции. У собак отмечают выраженную атрофию жевательных мышц, спазм мускулатуры или энофтальм (глубокое в сравнении с нормой положение глазного яблока в орбите).

У собаки с миозитом может быть повышенной температура

Диагностика заболевания

Каждый вид миозита требует различного подхода к терапии, а для этого в первую очередь важно подтвердить диагноз и исключить схожие патологии, например, неврологической природы.

Диагностика миозита может включать общий осмотр, анализы крови, ультразвуковое (УЗИ), рентгенографическое исследования, магнитно-резонансную томографию, оценку состояния сосудов, которые питают мышцу, проверку связи мышечных волокон с нервами.

Специфических тестов для диагностики большей части миозитов не разработано. Для подтверждения жевательного миозита требуется исследования биохимических показателей крови на определение креатинкиназы в крови — фермента, увеличение которого говорит о повреждении мышц или текущем патологическом процессе. Могут быть назначены анализы крови на возбудителей Ehrlichia и Toxoplasma и рентген лицевой части черепа.

Лечение миозита у собак

Терапия может включать устранение причины патологии и симптоматическое лечение. В каждом отдельном случае ветеринарный врач подбирает подходящую схему, это могут быть следующие группы средств:

противопаразитарные и антипротозойные средства, уничтожающие простейших — например, на основе действующего вещества хлоридина;

противовоспалительные, например, из группы коксибов (робенакоксиб, мавакоксиб), которые обладают противовоспалительным и обезболивающим эффектом;

иммуносупрессивные, например, средства на основе действующего вещества циклоспорин.

Животному могут быть назначены физиотерапия, компрессы, массаж.

Лечение без предварительной диагностики и самостоятельное назначение препаратов может усугубить ситуацию.

Для лечения ревматического миозита у собак могут применяться лекарственные средства с противоревматическим действием.

Препарат подбирают для конкретного пациента.

При инфекционном миозите (в случае гнойного воспаления) может потребоваться антибактериальная терапия для устранения действия патогенных бактерий. Ветеринарный врач принимает решение о необходимости хирургического вмешательства — иссечения поврежденной ткани.

Симптоматическое лечение может включать применение обезболивающих средств.

Признаки того, что лечение помогает

Говорить об эффективности лечения можно, если улучшается клиническая картина и отсутствует отрицательная динамика — слабость мускулатуры не развивается, собака чувствует себя лучше, становится более активной и подвижной. Аппетит улучшается, пропадают признаки обезвоживания и истощения.

Общее улучшение самочувствия и отсутствие характерных симптомов миозита указывают на успешность терапии.

Требуется ли специальный уход?

Уход во время терапии миозита у собак сводится к соблюдению предписаний ветеринарного врача и обеспечению комфортных условий. Животному требуется теплое место для отдыха и постоянный доступ к питьевой воде. Важно обеспечить полноценное питание и оберегать собаку от переохлаждения (сквозняков, прогулок под дождем, после купания).

Ветеринарный специалист даст рекомендации по питанию — в случае необходимости назначит ветеринарную диету (например, с легкоусвояемым белком) или прием минерально-витаминного комплекса.

В период восстановления исключают повышенные нагрузки, тренировки, активные игры и долгие прогулки.

При поражении жевательной мускулатуры и неспособности питомца самостоятельно принимать пищу частью лечения может стать использование питательных трубок (эзофагостомической или гастростомической). В этом случае уход может включать нахождение питомца в стационаре или регулярные визиты в ветеринарную клинику.

Прогноз при заболевании

Ветеринарные специалисты говорят о положительном прогнозе в случае, если лечение начато своевременно. Во многих случаях заболевание поддается контролю.

Если диагноз поставлен поздно, может происходить рубцевание мышечных волокон — это необратимое состояние, которое накладывает отпечаток на общее самочувствие животного.

При воспалении жевательной мускулатуры может наблюдаться тяжелая атрофия мышц — прогноз в таком случае осторожный до неблагоприятного.

Возможные осложнения у собак

Чем позднее собаке назначат лечение, тем сложнее взять под контроль заболевание. Патологические поражения мышечной ткани без должного лечения приводят к развитию тяжелых последствий и даже инвалидности.

Возможные осложнения:

Ослабление и укорочение мышцы или группы мышц вплоть до их неспособности выполнять свою функцию;

Распространение инфекции и развитие гнойных поражений;

Ухудшение зрения и тяжелая атрофия жевательных мышц.

Отсутствие лечения гнойного миозита влечет развитие сепсиса — заражения крови, являющегося очень опасным состоянием.

Профилактика

Крепкий иммунитет позволяет организму животного сопротивляться факторам, предрасполагающим к развитию воспаления мускулатуры. Полностью обезопасить собаку от миозита невозможно, но владелец может минимизировать риски его возникновения.

В целях профилактики рекомендуют не пропускать плановую вакцинацию против инфекционных заболеваний, проводить обработки от паразитов, перевести собаку на качественный сбалансированный корм, который учитывает индивидуальные особенности животного. Важно следить за тем, чтобы питомец не переохладился и не получил травму, в том числе во время занятий спортом, тренировок.