Перепланировка квартиры: как подготовить проект и на что обратить внимание

Желая улучшить жилищные условия, горожане часто решаются на перепланировку квартиры. О том, кто и как может подготовить проект перепланировки, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

© Mos.ru

Виды обязательных для согласования работ при перепланировке

Перепланировка квартиры требует внесения изменений в технический паспорт помещения. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к изменению конфигурации квартиры относятся любые работы, результат которых отразится на техническом паспорте помещения. Среди них:

работы, затрагивающие несущие конструкции дома (например, устройство или расширение проема в несущей стене, перекрытии, устройство антресоли);

работы, затрагивающие общее имущество многоквартирного дома и (или) изменяющие архитектурный облик дома (например, устройство или изменение входной группы нежилого помещения, устройство навеса на террасе, устройство вентиляционного короба на фасаде, установка перегородки в приквартирном холле);

работы по изменению габаритов санузла, ванной, перенос кухни в другое помещение;

изменение границ обособленных помещений для их объединения или разделения;

создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов балконов и лоджий без затрагивания архитектурного облика многоквартирного дома.

Полный перечень работ, требующих разработки проектной документации, указан в пунктах 2 и 3 приложения 1 к постановлению № 508-ПП.

Перепланировка требует согласования, так как она может изменить характеристики всего дома. А начинается все с проекта.

Проект перепланировки

Проект перепланировки — это документация, разрабатываемая специализированной организацией, которая входит в состав саморегулируемой организации (СРО). В проектной документации отражаются все планируемые изменения с учетом фактического состояния строительных конструкций и коммуникаций.

Проект перепланировки состоит из следующих основных частей:

текстовой части (описание выполненных работ, технические характеристики здания, перечень используемых нормативных и правовых актов, а также сводов правил и так далее);

графической части (планы помещений, конструктивные решения, узлы, расчеты, чертежи элементов фасада (в случае, если планируется изменение фасада дома) и так далее);

приложений (выписка из реестра членов СРО, заключение о состоянии несущих конструкции, возможности производства работ и так далее).

Соответствие требованиям

Проект перепланировки должен соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, сводам правил, ведомственным строительным нормам, санитарным правилам и нормам.

Он должен включать планировочные, архитектурные, конструктивные решения, расчеты, а при проведении работ на фасадах многоквартирного дома — рассмотренные предложения по колористике проектируемых элементов, благоустройству территории и визуализации объекта.

Разработка проекта перепланировки

Собственнику необходимо обратиться в любую проектную организацию, которая входит в состав саморегулируемой организации.

Иногда владельцы планируют изменения в несущих конструкциях многоквартирного дома, в том числе устройство антресоли, демонтаж участков стеновых панелей многоквартирных домов или работы по перепланировке в зданиях с деревянными перекрытиями. В таких случаях заключение о техническом состоянии несущих конструкций зданий и возможности производства планируемых работ должна оформить организация — автор проекта многоквартирного дома. В случае отсутствия проектной организации можно обратиться в ГБУ «Экспертный центр».

Специалист обследует помещения и вынесет заключение. Если работы допустимы, он оформит проект, заверенный электронной подписью организации. Получив проект, собственник должен подать заявление о согласовании перепланировки помещения на сайте mos.ru.

Государственная услуга по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах для заявителей бесплатна, а сама процедура подачи заявления простая и быстрая.