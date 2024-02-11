Ученые назвали простой способ выжить в жару без кондиционера

Исследователи из Национального университета Австралии пришли к выводу, что сиеста – отличный способ адаптироваться к высоким температурам.

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Ученые опубликовали результаты своего исследования в научном журнале The Lancet Planetary Health. Согласно их выводам, во время летнего зноя работать, заниматься бытом, спортом – в общем, любыми активностями – лучше в утренние, вечерние и ночные часы. А днем, в самый пик жары стоит прилечь поспать.

Конечно, в современном мире много способов охладить воздух в помещении. Например, просто включить кондиционер. Но ученые говорят, что избыточное применение этого оборудования негативно сказывается на здоровье человека и способности его организма эффективно приспосабливаться к высоким температурам. А сон, наоборот, помогает человеку акклиматизироваться.