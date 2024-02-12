Эксперт назвал самую дорогую породу собак

С древнейших времён человека сопровождает собака. Но сегодня есть такие породы, которые по стоимости — почти как квартира в Москве.

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На сегодня самой дорогой породой собак считается тибетский мастиф. Такого щенка купил на одном из аукционов миллионер из Китая. Цена щенка составила 1,5 миллиона долларов.

Оказывается, породе «тибетский мастиф» более 50 тысяч лет. Эти собаки охраняли храмы тибетских монахов, а простые жители их заводили для защиты поселений в горах.

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Тибетские мастифы сами по себе очень крупные. Вес этой собаки может составлять 80 кг, а рост в холке — 80 см. Всё тело у пса также покрыто густой шерстью.