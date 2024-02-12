Эксперты поделились правилами рассады к лету

Опытные дачники, вероятно, уже в курсе, но новичкам важно знать, какие культуры и когда лучше всего сажать, пишет mydecor.ru. В России из-за климатических особенностей многие растения нуждаются в помощи человека, чтобы пройти вегетационный период успешно. Поэтому выращивание рассады на подоконниках и стеллажах – распространенная практика.

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Например, для получения крепких и выносливых помидоров рекомендуется выращивать их из двухмесячной рассады. Точные сроки посева зависят от климатических условий в каждом регионе. В средней полосе, например, многие начинают посев в середине февраля.

Для томатов, предназначенных для выращивания в теплице, рекомендуется посев семян в первой или второй декаде марта. Индетерминантные сорта (высокорослые) высаживаются в период с второй декады марта по первую декаду апреля, а детерминантные (низкорослые) – с третьей декады марта по первую декаду апреля.

Помидоры лучше всего сажать по лунному календарю 2024 года в следующие периоды: с 7 по 10, с 14 по 24, с 31 марта, а также с 10 по 16, с 19 по 23 и с 29 апреля.

Баклажаны, также теплолюбивые растения, высевают в первой или второй декаде марта, при температуре не ниже 25 градусов. Сладкий перец и огурцы тоже требуют тепла: рекомендуется высевать их в феврале-марте.

Для капусты, которая неплохо переносит заморозки, можно сразу сеять семена в открытый грунт. Если же хочется получить урожай раньше, то рассаду капусты сеют в марте-апреле.

Помимо томатов и овощей, также есть много цветочных культур, которые выращиваются из рассады. Например, в марте-апреле можно высевать рассаду бархатцев, азарины, ибериса, флоксов, колокольчиков, гацаний и других цветов.