Депутат предложил сделать неотвратимым наказание за недосмотр за собаками

В Шушарах полицейский, приехавший по вызову, во время задержания кого-то пострадал от пса. <...> Серьезных травм ему животное не нанесло, но и наказания за своенравность собаки никто не понес. И это я не говорю про случаи, когда собаки нападают на детей. <...> Неотвратимость наказания даже за, казалось бы, незначительные последствия недосмотра за животным заставит хозяев быть внимательнее, — пояснил депутат.