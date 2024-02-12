Для романтичной атмосферы: как выбрать ароматическую свечу для дома

Аромасвечи дарят душевное спокойствие, вдохновляют на выбор подарков и помогают настроиться на праздничный лад.Насыщенные, глубокие ноты бобов тонка, амбры, древесины и специй создают ощущение праздника и полноты жизни. В деле создания праздничного настроения свечам с нотами цитрусов, пряностей, горящего дерева и хвои нет равных.

© WomanHit.ru

Что еще кроме запаха нужно учитывать при выборе свечей

Во-первых, отдавайте предпочтение средствам на основе растительного воска (соевого, кокосового, карнаубского или абрикосового), который отлично удерживает запах, не меняя его при нагревании. Во-вторых, цветные пигменты способствуют уплотнению воска, поэтому бесцветная (белая) свеча ровнее горит и лучше отдает аромат. Наконец, обратите внимание на фитиль: чем больше свеча, тем толще он должен быть, это залог равномерного горения. Аромасвеча с хлопковым фитилем горит плавно и бесшумно. А деревянный вариант издает характерное потрескивание, имитирующее звук горящих в огне поленьев.

Сколько должна гореть свеча