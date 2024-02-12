Гуру уборки назвала способ быстро очистить лейку для душа

Гуру уборки Ванесса Амаро назвала простой способ, который поможет быстро очистить лейку для смесителя или душа. Свой совет она дала в микроблоге в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет издание The Cool Down.

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По словам Амаро, для этих целей она использует столовый уксус. Его блогерша наливает в пластиковый пакет, помещает внутрь лейку и перехватывает у основания резинкой.

Оставить вещество действовать, уточнила она, нужно на полчаса, после чего извлечь лейку из пакета и вылить грязную жидкость.

«Когда уксус потемнеет, слейте его, и все будет выглядеть уже хорошо. Но мы предпримем еще кое-что. Нанесите чистящее средство, возьмите щетку, хорошенько почистите поверхность и смойте пену», — рассказала она.