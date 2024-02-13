Как правильно забрать животное с улицы: инструкция от ветеринара

Порой люди не могут пройти мимо уличных кошек и собак и забирают счастливчиков к себе. Животное обретает кров, а человек – нового друга. Как правильно приютить питомца, рассказала «ФедералПресс» врач центра ветеринарной медицины «Ника» Дарья Неустроева.

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Что делать с животным

«Помыть животное можно уже после осмотра врачом, но показать его специалисту лучше в том виде, в котором его нашли, так как это может помочь в диагностике», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» ветеринарный врач Дарья Неустроева.

Как отмечает специалист, перед тем как записаться в ветклинику, животное стоит самостоятельно осмотреть и сообщить заранее о наличии ран, шишек, гнойных выделений и других повреждений.

Если нет возможности сразу отвести животное в клинику, стоит отталкиваться от наличия домашних питомцев в доме. Лучше оставить гостя в одной комнате, не давать ему контактировать с другими питомцами, спальными местами и кухней. Самостоятельно помыть животное можно, если на нем нет ран и повреждений, но только специальным шампунем.

Как правильно забрать животное с улицы

Ветеринар рекомендует понаблюдать за поведением животного до приема. Какой у него аппетит, стул, есть ли вялость, зуд и так далее. Не стоит часто прижимать к себе найденыша до осмотра и душа, необходимо часто мыть руки, а одежду, с которой контактировало животное, постирать.

Какие процедуры необходимо провести в ветклинике:

проверить кожный покров на наличие лишая;

сделать мазок на отодектоз (ушные клещи);

общий анализ крови;

экспресс-тест на инфекции.

Дополнительно врач может назначить животному биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости и другое.

Профилактика домашних питомцев и человека

«Чаще всего домашним питомцам после контакта с уличным животным не требуются какие-либо профилактические мероприятия кроме обработки от внешних и внутренних паразитов», – отмечает ветеринар.

Важно помнить, что домашних питомцев необходимо ежегодно прививать от вирусных инфекций. Человек может заразиться от уличного животного паразитными инвазиями, лишаем или бешенством. Как отмечает специалист, бешенство чаще встречается у диких животных. В настоящее время единственная мера защиты от бешенства – вакцинация. А от инвазии достаточно купить противопаразитарные препараты широкого спектра.

«Лишай обычно поражает только организм с ослабленным иммунитетом, хорошо поддается лечению, но может быть длительным по времени. Использовать какие-либо медицинские препараты исключительно в целях профилактики не стоит, в большинстве случаев достаточно принять стандартные меры предосторожности при контакте с необследованным животным», – отмечает Дарья Неустроева.