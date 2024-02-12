Недавно в TikTok появилось интересное видео от девушки, которая живет в Германии. Она показала, как один ключ от ее связки открывает сразу 5 дверей в многоквартирном доме.

Как оказалось, в Германии распространена практика использования универсальных ключей, которыми можно открывать несколько дверей в одном здании. Например, одним ключом жители открывают дверь подъезда, дверь в общий подвал, дверь в кладовку, дверь в мусорную камеру и, наконец, входную дверь в собственную квартиру.

Это очень удобно и позволяет не носить с собой связку из множества ключей. Однако такая система может вызвать вопросы к безопасности у тех, кто привык, что у каждой двери свой замок и свой ключ.