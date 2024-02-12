Как почистить угги, чтобы они выглядели, как в первый день

Каждый сезон эта обувь становится всё более популярной. Мы говорим про УГГИ, очень теплой зимней обуви, подходящей даже для дождливых дней. С 2000-х годов эти ботинки американского бренда не перестают набирать популярность. С дизайном на любой вкус, из кожи и внутри покрытые шерстью, высокие, низкие, в стиле ботильонов или почти как домашние тапочки - неважно, какую модель вы выберете, они всегда будут удачными.

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При регулярном использовании любая обувь изнашивается и пачкается. Чтобы продлить срок службы, УГГИ надо уметь правильно чистить. Для поддержания хорошего состояния бренд продает специальные средства, однако есть и домашние способы чистки, чтобы ваша обувь выглядела идеально. Мы научим вас, как чистить УГГИ шаг за шагом.

Как почистить УГГИ

Почистите щеткой и удалите грязь. Первый и самый важный шаг - удалить грязь с ботинка. Зимой они очень часто пачкаются. По общему признанию, не рекомендуется ждать, пока они станут ну очень грязными. Старайтесь чистить ботинки каждый раз, когда надеваете их, чтобы предотвратить скопление пыли и затруднить удаление пятен. В противном случае у вас может испортиться даже цвет ботинок. Очистите внутреннюю часть ботинок. Не забывайте о внутренней части. Расчешите подкладку тонкой колючей щеткой. Сотрите пятна. После того, как вы удалили пыль или грязь с ботинка, пора счистить пятна. Используйте немного воды, тряпку и чистящее средство. Вы можете просто использовать немного воды с жидким мылом или какое-нибудь специальное средство для меховых сапог. Важно, чтобы вы всегда использовали небольшое количество, чтобы на коже не оставались некрасивые следы. Чистка всегда должна быть равномерной и в одном направлении, чтобы не оставалось следов. Чтобы удалить мыло, возьмите другую смоченную ткань и удалите остатки. Не используйте много воды, чтобы предотвратить попадание лишней влаги в ботинок.Шаг Избавьтесь от неприятных запахов. Любая обувь из-за влажности может плохо пахнуть. Если такое произошло с вами, важно избавиться от неприятного запаха. Хорошее средство от неприятного запаха - использовать соду. Добавьте внутрь ботинка чайную ложку пищевой соды и оставьте действовать. Вы можете оставить ее внутри даже на 24 часа, пока ждете высыхания внешней стороны ботинка. По истечении этого времени удалите пищевую соду, а если внутри остались остатки, воспользуйтесь ручным пылесосом. Используйте "волшебный ластик" для удаления мелких пятен. Ластик из из меламиновой пены можно использовать для множества задач по уборке. И в ботинках этого типа тоже, но осторожно. Чтобы использовать его правильно, смочите ластик небольшим количеством воды и промокните пятно насухо круговыми движениями. По окончании использования уберите остатки щеткой, чтобы от пятен не осталось следа.

Как высушить УГГИ

После того, как вы почистили ботинки, пора дать им высохнуть. Для поддержания правильной формы рекомендуется набивать их газетой или аналогичным материалом во время высыхания.Совет: не оставляйте ботинки в местах, близких к источникам тепла, таким как радиаторы или сушилки, так как это может обуви навредить.

Как почистить УГГИ уксусом

Все, что вам понадобится, это: белый уксус, вода, мягкая щетка и несколько маленьких полотенец. Хорошо перемешайте в миске воду и белый уксус. После этого используйте мягкую щетку, чтобы удалить грязь и пыль с уггов. Аккуратно чистите щеткой в одном направлении, чтобы не повредить материал.

Не забывайте всегда следовать инструкциям производителя и проверяйте их на небольшом незаметном участке, прежде чем наносить какие-либо чистящие средства!

Сделайте свои УГГИ водонепроницаемыми

Когда ботинки уже высохнут, вы можете добавить специальное средство для их гидроизоляции. Например, у самого бренда UGG подобный есть в продаже. Также можно использовать и другие средства для водонепроницаемости. Просто сбрызните ботинки перед выходом из дома гидроизоляционным средством, и все готово. Лучше всего это делать во время дождя или снега.