Ученые из Австралии провели исследование, чтобы выяснить, какое влияние оказывают комнатные растения на здоровье и самочувствие людей. Результаты показали, что наличие зелени в доме приносит множество пользы.

Растения улучшают качество воздуха в помещении. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, а также удаляют вредные химические вещества из воздуха, такие как формальдегид и бензол.

Особенно много пользы от комнатных растений для квартир в мегаполисах, где проблемы загрязненности воздуха стоят особенно остро из-за выхлопов автотранспорта и выбросов промышленных предприятий.