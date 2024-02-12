Как отмыть пригоревшую кастрюлю

Качественные продукты, полезные способы приготовления и чистая посуда — залог здоровья и стройности.

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Придерживаясь правильного питания, мы часто готовим дома простые сбалансированные блюда, а в качестве способа приготовления используем варку. В процессе готовки важно следить не только за качеством продуктов, но и за чистотой посуды, поскольку нагар на ней может свести на нет все усилия и желание питаться здоровой пищей.

Трудно поддерживать идеальную чистоту кухонной посуды. Рано или поздно на ней появляется нагар. Избавиться от него гораздо легче на начальных этапах, а не когда пригоревший жир слой за слоем покроет дно кастрюли.

Готовка в пригоревшей кастрюле может быть небезопасной. Остатки пищи, несколько раз прошедшие термическую обработку, содержат в себе канцерогены. Нагар имеет неприятный горький вкус и запах, который может перейти на другие продукты, приготовленные в той же ёмкости. Поэтому необходимо своевременно счищать подгоревшие остатки еды, а не ждать когда накопится твёрдый налёт.

Методы удаления нагара зависят от степени загрязнения и материала, из которого изготовлена кастрюля. В любом случае не стоит использовать агрессивные механические способы. Чистка жёсткой металлической губкой может повредить саму посуду.

Как очистить кастрюлю из нержавеющей стали?

У посуды из нержавейки есть один большой плюс — устойчивость к коррозии. Но от появления нагара это преимущество посуду не спасает.

Утварь из нержавейки нельзя подвергать агрессивной чистке, материал капризен, требует бережного ухода. Простой оптимальный вариант содержать её в чистоте – это тщательно мыть после каждой готовки. Но иногда еда пригорает так сильно, что одной губки и средства для мытья посуды мало. На помощь придут проверенные народные средства.

С помощью соды

Ингредиенты:

4 столовые ложки соды;

1 литр воды.

Смешайте соду с водой. Поставьте кастрюлю с раствором на плиту, доведите до кипения. Кипятите на медленном огне 15 минут. После снимите с плиты, дождитесь, когда кастрюля остынет, а затем вымойте её под проточной водой мягкой губкой с моющим средством.

С помощью соли

Ингредиенты:

4 столовые ложки соли;

2 стакана воды.

Поставьте кастрюлю со смешанными компонентами на небольшой огонь, вскипятите. Оставьте остывать на 5-6 часов. Соль проникает в жировые загрязнения, вызывая процесс расщепления. По истечении времени ополосните ёмкость, протрите бумажным полотенцем.

С помощью перекиси водорода

Ингредиенты:

2 столовые ложки соды;

2 столовые ложки перекиси водорода.

Смешайте оба компонента до состояния кашицы или пасты. Нанесите на загрязнённые участки, оставьте в таком виде, засеките 15-20 минут. Мыть посуду следует мягкой губкой, моющее средство можно не использовать — его роль сыграет сода.

С помощью активированного угля

Ингредиенты:

10 таблеток активированного угля;

2-3 столовые ложки тёплой воды.

Ещё один бережный способ, как отмыть пригоревшую кастрюлю из нержавейки. Растолките таблетки в порошок, присыпьте дно посуды, добавьте воды. Не переусердствуйте с жидкостью, масса должна быть густой. Далее следует оставить на некоторое время (примерно на полчаса).

С помощью нашатырного спирта

Ингредиенты:

нашатырный спирт;

зубная паста.

Смешиваем в равной пропорции. Выдавите немного пасты, добавьте пару капель спирта. Пропитайте мягкую губку полученной смесью, тщательно обработайте все области с пригоревшей пищей и нагаром. Сразу же вымойте кастрюлю под проточной тёплой водой. Все манипуляции с нашатырным спиртом следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Как отмыть пригоревшую кастрюлю из чугуна?

Любимую чугунную утварь можно определить с первого взгляда. Толстый слой нагара, покрывающий стенки посуды, говорит сам за себя. На чугунных сковородах, казанах, кастрюлях подгоревший жир наслаивается быстрее. Это объясняется тем, что само покрытие пористое, поэтому быстро впитывает в себя масла. Очистить чугунное изделие с многолетним нагаром очень сложно, в ход идут механические способы. Но даже они порой не могут справиться с загрязнением. Поэтому в ваших интересах поддерживать чистоту кухонной посуды. Если вам нужно очистить от нагара дно, то растворы заливаются непосредственно в кастрюлю. Если же загрязнены внешние стенки, то раствор следует готовить в большой ёмкости. В неё затем опускается загрязнённая кастрюля.

С помощью хозяйственного мыла

Ингредиенты:

хозяйственное мыло;

вода;

отбеливатель.

Натрите на тёрке мыло, смешайте с водой, добавьте пачку сухого отбеливателя. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь. Кипятите 3-4 часа, можно больше. Жир размягчается, его будет легче срезать при помощи ножа.

С помощью клея ПВХ

Ингредиенты:

200 мл клея;

брусок хозяйственного мыла;

пачка пищевой соды.

Тёртое мыло соединяем с клеем, содой и водой, заливаем смесь на дно кастрюли. Кипятим на медленном огне в течение одного часа. Затем смываем. В этом случае используйте металлические губки.

После любых способов очистки чугунной кастрюли её следует прокалить.

Как очистить пригоревшую кастрюлю из алюминия?

Не используйте жёсткие щётки, они повредят хрупкое покрытие, оставят сильные царапины на поверхности посуды. Способы чистки подойдут и при загрязнённом дне, и при нагаре на внешней поверхности. В первом случае смеси применяются внутри посуды, во втором — раствор готовится в отдельной ёмкости большего размера. Туда опускаем пригоревшую кастрюлю.

С помощью зубного порошка

Ингредиенты:

зубной порошок.

Обильно посыпьте порошком пригоревшее дно, оставьте в таком виде на всю ночь. За это время вещества в порошке вступят в реакцию с нагаром, начнётся расщепление. Вам останется аккуратно, желательно тупым ножом поддеть и снять загрязнённый слой. Губкой или тряпкой смойте остатки средства, дайте посуде высохнуть.

С помощью молочной сыворотки

Ингредиенты:

молочная сыворотка из прокисшего молока.

Заливаем сывороткой загрязнённые участки, оставляем в покое на целые сутки. Молочная кислота начинает воздействовать на застарелый жир и остатки пищи.

Как отмыть пригоревшую эмалированную кастрюлю?

Эмалированная посуда есть в арсенале большинства хозяек. Однако такие изделия требуют бережного ухода. Чистящие средства с агрессивным составом, содержащие абразивы, не подойдут. А, к сожалению, в эмалированных кастрюлях пища подгорает чаще. Связано это с практически отсутствием антипригарного слоя, поэтому следить за готовкой надо особо внимательно. Если же уследить не удалось и молоко всё-таки убежало, есть несколько способов, как вернуть утвари прежний вид.

Методы используем согласно областям загрязнения. Нагар на дне — значит, раствор внутрь посуды, нагар на стенках — готовим таз или миску побольше.

С помощью уксуса

Ингредиенты:

9%-ный столовый уксус.

Этот способ подходит именно для очистки дна. Залейте уксусом область загрязнения, оставьте на пару часов. Вымойте кастрюлю, протрите полотенцем.

С помощью кофе

Ингредиенты:

кофейная гуща.

Идеально, чтобы избавиться от следов пригоревшего молока. Вотрите кофейную гущу в места с нагаром, засеките час. По истечении времени тщательно протрите губкой или тряпкой, ополосните.

С помощью лимонной кислоты

Ингредиенты:

лимонная кислота;

вода.

Лимонную кислоту растворяем в тёплой воде, доводим жидкость в кастрюле до кипения. Держим на небольшом огне 20-25 минут, потом даём остыть.

Как очистить пригоревшую кастрюлю при помощи химических моющих средств?

Если загрязнение очень устойчиво и предыдущие методы не помогли, можно попробовать использовать специальные средства для очистки пригоревшей посуды. Следуйте инструкциям на упаковке, используйте средство в соответствии с рекомендациями производителя. Соблюдайте меры предосторожности: обязательны защитные перчатки, не допускайте попадания средства в глаза, на слизистую и кожу с раздражениями. После химических средств нужно более тщательно ополоснуть посуду, чтобы на ней не оставались остатки агрессивных веществ.

Подгоревшая пища может содержать бактерии и микроорганизмы, которые вредны для здоровья. При частом использовании нагар накапливается и приводит к постоянному запаху, который потом сложно устранить.Также накопившийся жир и остатки пищи являются причиной неравномерного распределения тепла в кастрюле. Поэтому своевременная чистка кухонной утвари помогает устранить распространение микробов и поддерживает гигиену.