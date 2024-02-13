Качество семян - это главное условие всхода рассады

Успех посадки растений, причем как комнатных, так и дачных, включая рассаду, зависит от качества грунта, семян, температуры и света, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные агрономы.

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«Я уже посеяла перцы, но в хороший или плохой день по циклу Луны – не знаю. Я вообще никогда не читаю лунный календарь. У меня все и так всходит», – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина.

Она объясняет, что во всех посевных лунных календарях содержатся абсолютно разные рекомендации по посадке растений. И где-то пишут, что в этот день нельзя сажать перцы, а где-то обещают, что посадив их в определенный день – перцы не просто взойдут, так еще и плодов будет много.

«Я собрала как-то пять календарей, и все не совпадают. Вероятно, их должен какой-то один человек составлять. Я же сажаю тогда, когда есть хорошее настроение. Считаю, что надо просто взять нормальный грунт, почву, питательную смесь, хорошие семена, правильно их посеять и пролить, поставить их в место без сквозняков, где хорошая температура, и все будет хорошо», – делится эксперт.

Агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов также отметил, что никаких научных или хотя бы убедительных данных о том, что фаза Луны оказывает влияние на рост и развитие растений, пока нет.

Так, например, в Уральском государственном аграрном университете провели эксперимент: семена огурцов разделили на две части, первую из которых посадили в соответствии с рекомендациями посевного лунного календаря, а вторую – как обычно. В результате обе группы показали хорошую всхожесть, а за несколько месяцев наблюдения за растениями никакой разницы обнаружено не было. В связи с этим собеседник относит лунный календарь скорее к поверьям, нежели к реально работающему методу посадки.

«На посадку растений влияет самый обычный тривиальный фактор: качество земли, температура и свет. Если какого-то фактора нет или ощущается его недостаток, то никакая Луна, в принципе, не поможет. И также важно качество семян, от них, можно сказать, зависит 100% успеха. Если они хорошие и соблюдены все факторы, то и рассада взойдет, и комнатные растения будут в порядке», – заключил Викулов.