Госветслужба и прокуратура предложили внести правки в законопроект об эвтаназии собак

Глава Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим и представитель прокуратуры региона Ирина Тверскова в ходе заседания комитета Заксобрания предложили внести правки в законопроект об эвтаназии бродячих животных.
«Внесение поправок направлено на решение концептуально важных задач. Первое - это исключить возврат животных в среду обитания, второе - регулирование сроков содержания животных без владельцев в пунктах временного содержания и приютах передать уполномоченному органу, третье - вносится корректировка в понятие немотивированная агрессия», - сказал Лим.
Он попросил рассмотреть законопроект на сессии Заксобрания.
«Проверив законопроект после его принятия в первом чтении, мы усматриваем несоответствие федеральному законодательству. Прежде всего законом, который был принят в первом чтении, предусматриваются сроки содержания в приютах, однако данные сроки установлены без учета требований гражданского законодательства - принятым законом предусматривается в течение 30 дней, а по Гражданскому кодексу - 6 месяцев. Мы считаем, что в данном случае сокращение сроков будет нарушать не только нормы гражданского законодательства, но и права лиц, которые могут претендовать в течение шестимесячного срока на реализацию своего права, как собственников. Следующий момент, в 1 чтении предусматриваются основания для умерщвления животных для здоровых особей в том числе. Мы считаем, что такое умерщвление здоровых особой тоже нарушение законодательства, именно принципов нравственности и гуманности», - сказала Тверскова.
Она заявила, что, по мнению ведомства, принятый в первом чтении законопроект в такой редакции быть принят не может, предложив учесть замечания прокуратуры и скорректировать ко второму чтению принятый закон.
Напомним, сегодня депутаты комитета по аграрной политике Заксобрания Забайкальского края предложили пересмотреть в первом чтении законопроект об эвтаназии бродячих собак.