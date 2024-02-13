Госветслужба и прокуратура предложили внести правки в законопроект об эвтаназии собак

«Проверив законопроект после его принятия в первом чтении, мы усматриваем несоответствие федеральному законодательству. Прежде всего законом, который был принят в первом чтении, предусматриваются сроки содержания в приютах, однако данные сроки установлены без учета требований гражданского законодательства - принятым законом предусматривается в течение 30 дней, а по Гражданскому кодексу - 6 месяцев. Мы считаем, что в данном случае сокращение сроков будет нарушать не только нормы гражданского законодательства, но и права лиц, которые могут претендовать в течение шестимесячного срока на реализацию своего права, как собственников. Следующий момент, в 1 чтении предусматриваются основания для умерщвления животных для здоровых особей в том числе. Мы считаем, что такое умерщвление здоровых особой тоже нарушение законодательства, именно принципов нравственности и гуманности», - сказала Тверскова.