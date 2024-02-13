Эксперт: слишком яркие и насыщенные цвета в интерьере устарели

А именно они были популярными ещё в прошлом году. Мы привыкли слышать о моде в одежде, но она затрагивает и оформление помещений, и тоже нередко меняется. Что в дизайне интерьеров уже устарело и стало безвкусицей, «Секрету фирмы» рассказали эксперты в области дизайна.

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Что в дизайне интерьера устарело в 2024 году

Об антитрендах нынешнего года рассказал генеральный директор и сооснователь архитектурного бюро Heads Group Арсен Хаиров.

Слишком яркие и насыщенные цвета. Их использование может создавать чрезмерное напряжение и неприятные ощущения. В тренде нежные и пастельные оттенки, которые делают атмосферу спокойной и уютной.

Многослойность и избыток декора. Слишком многослойный и перегруженный декор даёт ощущение беспорядка и визуальный шум. В тренде упрощение и минимализм, где у каждого элемента есть своя функция и значение.

Фальшивые материалы. Речь об искусственных материалах, которые пытаются имитировать натуральные. В тренде натуральные и экологически чистые материалы, которые придают интерьеру ощущение естественности.

Главные ошибки в создании интерьера

Эксперт и преподаватель школы дизайна и технологий Bang Bang Education Лена Борисова считает главной ошибкой и антитрендом пренебрежение правилами композиции в интерьере. По её словам, любое гармоничное произведение строится на их соблюдении или грамотном нарушении.

Крайне важно, чтобы интерьер гармонировал и отражал вкусы его владельца. Гармоничное пространство, оформленное с использованием классических архитектурных элементов, всегда останется актуальным, будь это классика с филёнками и лепниной или минималистичное пространство.

Но слишком сильное увлечение стилем может лишить интерьер уюта.

«Однако я уверена, что любой элемент интерьера — будь то мебель, декор, цвет или материал — можно грамотно использовать для создания уютного и стильного пространства, даже если это не совсем популярное на данный момент решение», — считает Борисова.

Она советует не забывать, что интерьер — это портрет хозяина, и избегать чрезмерной стерильности. По мнению специалиста, минималистичное пространство выглядит неживым и лишает его владельца возможности расслабиться. Оно не вписывается в бытовые ситуации и не подходит для жизни.

«Ведь трудно представить мамину выпечку или бабушкин сервиз в помещении с до боли чистыми, почти ослепляющими интерьерами. Будто пространство избегает истории личности, его памяти», — сказала она.

Одной из причин отсутствия жизни в пространстве дизайнер также назвала фальшивые материалы: та же декоративная плитка под кирпич или дерево. Дело в том, что плитку делают по одному-двум лекалам, и вместо оригинального рисунка дерева или фактуры кирпича видна штампованная копия.