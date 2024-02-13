Агроэколог рассказал, можно ли бороться с борщевиком Сосновского зимой

«В 2019-2020 году ученые и добровольцы провели масштабный эксперимент в нескольких регионах России. На опытных площадках убирали снег перед сильными заморозками, чтобы проморозить стеблекорни растения с почками возобновления и его стратифицированные семена. В столичном регионе опыты проводились в ГБС им. Н.В. Цицина и в Лосином острове. Результаты в разных регионах различались. На площадках в Коми и Татарстане наблюдалось заметное снижение численности борщевика - там температура в самый холодный месяц достигала -20°С, почва промерзала до -6 °С. В Удмуртии на участке площадью 40 «квадратов» погибли все проростки, из взрослых растений выжили только три, да и то не принесли семян. Минимальная температура почвы в январе была -14°С, а воздуха -25°С. В Московской и Нижегородской областях, где зима более мягкая, рост борщевика весной был угнетен незначительно», - сообщил Антон Гладилин.