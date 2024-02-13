Агроэколог рассказал, можно ли бороться с борщевиком Сосновского зимой
Ни одно лето в столичном регионе не обходится без борщевика Сосновского. Даже если удалось избавиться от него под собственными окнами, то все равно он где-нибудь да промелькнет. Соцветиями-зонтиками бывают усыпаны заброшенные поля, участки вдоль железнодорожных путей, берега водоемов, обитаемые дачные территории. В теплое время года для борьбы с опасным растением проводятся муниципальные мероприятия и волонтерские субботники. А есть ли смысл предпринимать какие-либо действия зимой? Издание «Вести Подмосковья» задало этот вопрос руководителю движения «СтопБорщевик», агроэкологу Антону Гладилину.
«Январь оказался довольно холодным и снежным. Растения скрылись под снегом, животные спрятались в норах - природа спит. Опасный инвазивный пришелец - борщевик Сосновского - тоже притаился до весны. Одной из его слабых сторон считается относительно низкая морозостойкость. В то же время его семенам требуется пройти через стратификацию, то есть им нужно полежать под снегом при влажности и примерно нулевой температуре. Так они готовятся к весеннему прорастанию», - объяснил специалист.
Как сообщалось ранее, лучшим периодом для борьбы с борщевиком Сосновского является май. Существует несколько методов, зависящих от категории участка, степени заражения, количества ресурсов и времени на работу. Речь идет о ручном выкапывании, использовании укрывных материалов, правильном применении гербицидов. Агроэколог Гладилин рассказал, как ученые из Института биологии Республики Коми под руководством кандидата биологических наук Игоря Далькэ решили провести эксперимент. Они учли низкую морозостойкость борщевика Сосновского и приняли решение обернуть эту особенность растения против него самого.
«По итогам лабораторных экспериментов с инкубацией в термостатах проростки борщевика не выдерживали температуры -5°С, а почки возобновления взрослых растений теряли жизнеспособность при -7°С. Уже при -6 °С вода во всех растениях становилась льдом», - поделился собеседник издания.
«В 2019-2020 году ученые и добровольцы провели масштабный эксперимент в нескольких регионах России. На опытных площадках убирали снег перед сильными заморозками, чтобы проморозить стеблекорни растения с почками возобновления и его стратифицированные семена. В столичном регионе опыты проводились в ГБС им. Н.В. Цицина и в Лосином острове. Результаты в разных регионах различались. На площадках в Коми и Татарстане наблюдалось заметное снижение численности борщевика - там температура в самый холодный месяц достигала -20°С, почва промерзала до -6 °С. В Удмуртии на участке площадью 40 «квадратов» погибли все проростки, из взрослых растений выжили только три, да и то не принесли семян. Минимальная температура почвы в январе была -14°С, а воздуха -25°С. В Московской и Нижегородской областях, где зима более мягкая, рост борщевика весной был угнетен незначительно», - сообщил Антон Гладилин.
Он оценил этот метод как экологически безопасный, но все же экспериментальный.
«В Подмосковье подобные мероприятия оказались не слишком эффективными. Ученые рекомендуют промораживание для контроля численности борщевика Сосновского в регионах со среднемноголетними минимальными температурами в январе-феврале не выше -25 градусов. Важнейшее условие - наличие холодов. Температура воздуха должна оставаться на уровне -30 и ниже желательно дольше двух дней. Достаточно прийти на участок, убрать снег до почвы и оставить так. Идеально, если почва хорошо промерзнет на глубине 10-15 см, это как раз глубина залегания почек возобновления борщевика Сосновского», - подытожил агроэколог.
Кстати, с борщевиком Сосновского нужно бороться всем собственникам земель в Московской области. Это касается и физических, и юридических лиц. Если не проводятся организованные мероприятия по его уничтожению, то можно подать заявку через региональный сайт госуслуг или портал «Добродел», написать напрямую в администрацию муниципалитета.