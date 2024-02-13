Как вырастить ананас в домашних условиях: как выбрать фрукт для посадки, как ухаживать

Сочный, ароматный тропический ананас найти на прилавках российских супермаркетов и рынков сейчас не так-то просто: чтобы продлить срок хранения, в магазины их привозят незрелыми. А что, если попробовать посадить ананас дома, на подоконнике? «Лента.ру» разобралась, как подготовить фрукт для посадки, какой выбрать грунт, как ухаживать за растением, есть ли шанс получить достойный урожай в домашних условиях.

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Вырастет ли ананас в квартире на подоконнике

Мировые лидеры по выращиванию ананаса — Коста-Рика, Филиппины, Бразилия. Также фрукт произрастает в Индонезии, материковом Китае, Индии, Таиланде, Нигерии, Мексике и Колумбии. Но его можно вырастить и в домашних условиях.

Около 220 лет назад экзотический фрукт впервые вырастили и в Российской империи. Император Петр Великий велел посадить привезенный из Голландии ананас — «царь плодов» — в конце Летнего сада, в оранжерее с редкими растениями.

Тропическое растение относится к семейству бромелиевых.

Существует множество видов ананаса, однако все ценные культурные сорта получены от растения Ananas comosus. Эти плоды имеют характерную цилиндрическую или конусовидную форму и чешуйчатую кожицу зеленовато-желтого цвета. Многолетник может достигать высоты около одного метра, пересаживать его нужно примерно раз в год.

В беседе с «Лентой.ру» садовод Алена Арефьева рассказала, что редко кому удается вырастить ананас в домашних условиях, но если соблюдать определенные правила, шансы получить экзотический урожай на подоконнике все же есть.

Как выбрать ананас для посадки

По словам специалиста, незрелый плод для посадки не подойдет. Арефьева подчеркнула, что прорастить можно только очень спелый ананас — желтого цвета, исключительно ароматный и сочный. В то же время плод не должен быть совсем перезрелый — коричневого или бурого цвета. На ощупь ананас должен быть упругим, весить в среднем около двух килограммов.

Для посадки из ананаса выкручивается зеленая верхушка. Если ананас спелый — это очень просто Алена Арефьева садовод

Для выращивания дома подойдут следующие сорта:

«Ред-Салинг» — крупный плод и сладкий вкус, мякоть ярко-желтого цвета;

«Кайман» — маленький плод, мякоть нежно-желтого цвета;

«Кайенский» — кисло-сладкий вкус и ароматный запах, мякоть сочная.

При выборе ананаса необходимо обратить внимание на состояние его макушки. Листья на ней должны быть здоровыми и крепкими. Верхушка фрукта не должна быть ни сухой, ни подгнившей — в идеале она светло-зеленого цвета.

Как посадить ананас

Наиболее распространены два способа размножения ананаса:

семенами;

черенкованием, из верхушки ананаса.

Семена достать, пожалуй, сложнее, чем купить спелый плод и попытаться укоренить его макушку.

Подготовка макушки для укоренения

Необходимо отрезать верхнюю часть ананаса и ножом снять остатки мякоти плода, чтобы осталась только зеленая верхушка и черенок не сгнил, уточняет Арефьева.

После ананас нужно поставить в емкость с раствором. Сосуд необходимо выбрать узкий — подойдет обычный стакан. Закрепить будущий саженец можно на нескольких зубочистках так, чтобы жидкость не покрывала листья.

Для приготовления раствора в литр воды необходимо добавить один грамм препарата «Корневин». Как отметила специалист, также можно добавить стимулятор роста растений HB (по инструкции), либо универсальное средство «Эпин-Экстра». Раствор должен покрывать только низ зеленой верхушки. Менять его необходимо раз в несколько дней.

Корни могут образовываться несколько недель, поэтому надо запастись терпением. Как только корни выросли на 5–6 сантиметров, ананас можно сажать.

Высадить черенок в землю

Для посадки необходимо взять небольшой горшок диаметром около 15 сантиметров, так как корневая система совсем молодая. В сосуде обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя влага при поливе не скапливалась. Грунт лучше взять для бромелиевых растений, но можно использовать и универсальный.

Пошаговая инструкция по посадке:

На дно насыпать дренаж или речной песок и грунт. Сделать выемку на поверхности. Поставить в выемку верхушку и аккуратно засыпать грунтом корни. При необходимости — немного утрамбовать.

Как ухаживать за ананасом

Посаженный ананас нужно поставить в освещенное, теплое, солнечное место. Однако прямые солнечные лучи могут обжечь листья, поэтому горшок лучше расположить на окнах с восточной или западной стороны. Если окна выходят на север, можно воспользоваться фитолампой.

22–25 градусов составляет оптимальная температура для выращивания ананаса в помещении. Сверху горшок следует накрыть полиэтиленовым пакетом, чтобы сделать мини-теплицу.

«После ждем, когда черенок укоренится — быстрых результатов здесь не будет», — предупредила Арефьева.

По мере необходимости ананас нужно поливать теплой водой, но не заливать, чтобы не начался процесс гниения. Воду не стоит лить в центр розетки листьев, так может сгнить и сердцевина. Лучше всего равномерно поливать ананас по краям горшка, когда стебли немного просохнут, не реже двух-трех раз в неделю летом и раз в неделю зимой.

Через месяц можно проверить, плотно ли сидит верхушка в горшке с землей. Если сидит плотно — значит, ананас укоренился.

В период активного роста — с весны до осени — растение необходимо подкармливать, как минимум, один раз в две недели.

В садовых магазинах продаются специальные удобрения для бромелиевых растений, для ананасов. Можно даже использовать удобрения для азалии или рододендрона.

Когда ждать плодов

При комнатной температуре зацветет ананас, по словам специалиста, не раньше чем через 2–2,5 года, плодоносить начнет на 3–4 год. В этот момент на растении вырастет красный конус, а также на нем появятся маленькие синие ростки — это и есть будущий плод. Есть несколько способов ускорить процесс:

Чтобы увеличить скорость цветения и вызвать плодоношение, можно использовать химикат — карбид кальция. Также ускорить цветение можно с помощью обычных яблок — необходимо накрыть ананас на пару дней полиэтиленовым пакетом, предварительно положив внутрь нарезанные яблоки. Этилен, который они выделяют, может спровоцировать цветение. Еще один метод — окуривание. Нужно взять древесный уголь, поджечь, чтобы он тлел и дымил, положить в горшок и накрыть сверху полиэтиленовым пакетом. Дым должен целиком заполнить пакет. Если после этого ананас не зацвел, повторите процедуру.

В зимний период важно следить за уровнем влажности в помещении, чтобы почва не пересохла.

50–70% должны составлять показатели влажности воздуха в помещении.

Для правильного ухода лучше дополнительно воспользоваться увлажнителем воздуха. В холодные месяцы горшок с ананасом стоит расположить рядом с батареей, чтобы почва не промерзла.

Для создания тропических условий любителям садоводства стоит задуматься о покупке небольшой теплицы. В закрытом грунте фрукт можно культивировать, если обеспечить необходимые условия.

Рекомендации по выращиванию ананасов в теплице

В теплице для тропического растения следует создать следующие условия:

кислая почва — pH 4,0–5,0;

температура — от 22 до 25 градусов;

освещение — по 6–8 часов в сутки, а в холодный период необходимо установить дополнительные источники света;

полив — не обильный.

Если температура поднялась выше 25 градусов, можно поливать непосредственно розетку растения.

Комнатный ананас не занимает много места, а его выращивание в квартире может стать отличным хобби. Желающим завести такое растение у себя дома необходимо запастись терпением, но при должном уходе экзот может прижиться и радовать урожаем.