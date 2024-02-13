Кинолог: Сонливость собаки может говорить о проблемах с сердцем или щитовидной железой
Собака может стать сонливой из-за проблем с сердцем и щитовидной железой, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Нужно понимать, что режим сна у питомца и человека отличается. Собакам нужно больше спать, поэтому чаще всего здоровый пес будет мирно отдыхать дома, пока его хозяин на работе. Но если вы наблюдаете, что собака стала заметно больше спать без видимых причин, стоит обратиться к ветеринарному врачу. У питомца могут быть проблемы с сердцем, щитовидной железой или другие заболевания», – сказал Голубев.
Также, отмечает эксперт, повлиять на режим сна могут стресс и физические нагрузки.
«Когда собака длительное время испытывает стресс, это может серьезно ее утомлять. Чтобы восстановиться, ей необходим сон. В этом случае питомец может спать больше обычного. Если собака много двигается и получает высокую физическую нагрузку, решает когнитивные задачи, то и засыпает она очень быстро и будет спать больше обычного», – пояснил кинолог.
Кроме того, повлиять на животное могут смена обстановки, ремонт, приезд гостей или появление нового члена семьи, добавил специалист. Он напомнил, что режим сна также меняется с возрастом.
«В среднем, собаки спят примерно 70% ночного времени и 30% дневного. Щенкам нужно 16–18 часов сна, взрослой собаке – 14–16 часов, а престарелым – примерно 17–18 часов», – заключил Голубев.