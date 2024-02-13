Кинолог: Сонливость собаки может говорить о проблемах с сердцем или щитовидной железой

«Нужно понимать, что режим сна у питомца и человека отличается. Собакам нужно больше спать, поэтому чаще всего здоровый пес будет мирно отдыхать дома, пока его хозяин на работе. Но если вы наблюдаете, что собака стала заметно больше спать без видимых причин, стоит обратиться к ветеринарному врачу. У питомца могут быть проблемы с сердцем, щитовидной железой или другие заболевания», – сказал Голубев.